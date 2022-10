La ciudad de Gandia, excluyendo el Grau y la playa, ha alcanzado la cifra de unas 2.300 plazas de aparcamiento situado en distintas explanadas del extrarradio de la ciudad en las que los conductores pueden estacionar gratuitamente a costa de emplear unos minutos para caminar si su destino final es el centro de la ciudad.

Este es un dato extraído ayer por este periódico a partir del inventario que dispone el departamento de Movilidad y Tráfico con la actualización de las últimas obras llevadas a cabo por el consistorio. Entre estas figuran los párkings situados junto al colegio Botànic Cavanilles y en la zona de la antigua factoría de La Masía, ambos en Corea, el de la plaza del Doctor Ferran, en Benipeixcar, o el lateral este del parque de Ausiàs March, junto al Pont Nou recientemente rehabilitado.

En total son una docena de explanadas cuyo suelo es de propiedad municipal o con acuerdo con los propietarios privados. El ayuntamiento se encarga del mantenimiento y, hasta el momento, nunca ha pensado en convertirlos en zonas de pago.

Entre los párkings de mayor tamaño figuran los espacios de la avenida dels Esports, con casi cuatrocientas plazas, y los del polígono de Benieto, Juzgados-Roís de Corella o el de Ausiàs March (recinto de la Fira), todos ellos con algo más de doscientas plazas cada uno.

Haber llegado a la cifra de 2.300 plazas no es casual. Desde hace años el consistorio ha programado actuaciones, que en algunos casos supone la inversión de cientos de miles de euros, para comprar y acondicionar los párkings, y el objetivo es exactamente el de conseguir que quienes lleguen a Gandia en coche eviten alcanzar el centro de la ciudad, la zona donde se producen los mayores colapsos en hora punta, y opten por caminar unos minutos después de dejar sus vehículos en esas zonas.

Esa es una opción. La otra, la de quienes por deseo o necesidad sí llegan al centro de la ciudad, tienen la opción de dejar el coche, pero ahí o les toca la lotería encontrando una plaza libre en las calles donde no se paga, generalmente abarrotadas de coches, o se rascan el bolsillo. Las opciones son tres. Encontrar un sitio en la Zona Azul, que entre semana y en horas de la mañana no resulta nada fácil, acceder a los tres grandes párkings públicos municipales y subterráneos (Serpis-Centre Històric, Plaça del Prado y República Argentina-Plaça El·lípitica), o por los estacionamientos privados, que no son muchos en Gandia y entre los que destaca el ubicado en las calles Colón y Alzira.

En total, según datos del departamento de Movilidad, en Gandia hay cerca de 4.500 plazas para coches en párkings públicos, de pago o gratuitos.

Fruto de la gestión municipal de dos de los párkings subterráneos, en los últimos años se ha constatado un mayor uso de los recintos del Serpis-Centre Històric y de Plaça del Prado. Algo menos de afluencia tiene el de República Argentina, ese inmenso garaje que dispone de 1.029 puestos para dejar el coche o la moto.

El Ayuntamiento de Gandia, consciente de la machacona insistencia del sector comercial, reconoce que invertir en más plazas para aparcar, tanto en el extrarradio como en zonas más céntricas, acaba generando beneficios a la economía local, de ahí que esta sea una de las ciudades en las que, en relación a su tamaño, más a invertido en comprar y acondicionar lugares donde dejar el coche. En estos momentos se gestiona la compra de otro solar en la avenida del Grau, a solo cincuenta metros del Centre Històric, que ya se usa como párking pero cuyo deteriorado firme en días de lluvia impide aprovechar muchas de sus plazas. El consistorio, de cerrar la operación, estudiará acondicionarlo.