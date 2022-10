La ciudad de Gandia volverá a estar representado, un año más, en el evento Innpulso Emprende, que en su sexta edición se celebra, hoy, en la ciudad de València. Se trata de una iniciativa en la que participan todas las ciudades que forman parte de la Red Innpulso y tiene como objetivo principal facilitar el encuentro entre responsables municipales y el tejido emprendedor, al tiempo que se premian las iniciativas más innovadoras.

La capital de la Safor estará representada por la empresa BSC Solutions, una startup de base tecnológica, nacida en Gandia el pasado año, que ha desarrollado una tecnología 100% propia con municipios como Gandia desarrollarán procesos de trabajo que ayudarán a mejorar la gestión en aspectos como el control y gestión de licencias de obras y actividades, la gestión del cumplimiento del etiquetado verde, emisión de certificados digitales de documentos originales, entre otros. De esta manera y al optimizar los procesos, se reduce el consumo energético y, por lo tanto, la huella de carbono que se emite debido a estos procesos.

La empresa ha sido elegida entre el ayuntamiento, la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES) y la Universitat Politècnica de València.

Esta sexta edición de Innpulso Emprende, que contará con la participación de 53 ciudades pertenecientes a la Red Innpulso, volverá a girar por segundo año en torno a la Misión de Ciudades Inteligentes y Climáticamente Neutras (100 Climate-neutral Cities by 2030 – by and for the Citizens) impulsada por la Comisión Europea.

La Misión tiene como objetivo apoyar, promover y guiar a 100 ciudades europeas en su transformación sistémica hacia la neutralidad climática para 2030, convirtiendo en centros de innovación a todas las ciudades. València ha sido designada por la Comisión Europea como una de esas cien ciudades que asumirán el reto de ser climáticamente neutras en 2030, por lo que esta edición se celebra en una ciudad que será clave en los próximos años, según apuntan desde la organización.

Los objetivos de la misión, por su parte, incluyen fomentar una transición justa para mejorar la salud y el bienestar de las personas y aportar numerosos beneficios adicionales a dicha transición, tales como la mejora de la calidad del aire, la creación de empleo y estilos de vida más saludables.

Durante el encuentro se entregarán dos premios, uno de ellos será para el Proyecto más innovador en el ámbito de la Innovación Social, y el otro será para el Proyecto más innovador en el ámbito de la Innovación Tecnológica. Además, habrá una mención especial para la empresa más “Influencer”, es decir, aquella que haya generado mayor tráfico e interacción en redes sociales.