El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, no se ha andado con rodeos este viernes cuando durante la presentación de la nueva brigada de respuesta rápida ha asegurado que en la ciudad se abre un nuevo periodo done se va a "dar caña a los incívicos" que no cumplan con la ordenanza de convivencia.

Eso significa que, a partir de ahora, se va a reforzar la figura de la policía de barrio para detectar aquellos comportamientos que ensucian y manchan la imagen de la ciudad y por los que a los agentes no les temblará el pulso a la hora de multar. Pese a que las normas que impiden, por ejemplo, depositar trastos fuera de los contendores o no recoger los excrementos de los animales, llevan mucho tiempo en vigor, desde el consistorio reconocen, de manera implícita, que, hasta el momento, existía cierta laxitud a la hora de aplicarlas y no había suficiente contundencia con las multas. Por ese motivo, y, como ha expresado el propio alcalde, tras un periodo "de información", a partir de ahora los y las agentes no van a dejar pasar ni una. Y es que, como también han señalado fuentes de la administración local, era la propia ciudadanía la que venía reclamando que se endureciera la actuación policial a través de la imposición de más sanciones, hartos como están muchos y muchas de soportar el comportamiento incívico de unos cuantos. Esta medida de mayor control viene de la mano de la puesta en marcha de una nueva brigada de respuesta rápida. Se trata de une equipo formado por operarios de las contratas de jardines, limpieza y mantenimiento, además de la Policía Local e informadores, que se dedicarán a actuar de forma inmediata cuando se detecte algún desperfecto en la vía pública o la presencia de algún punto donde se detecten trastos u otro tipo de elementos depositados de forma ilegal. Serán los encargados de hacer frente a esas pequeñas actuaciones de los barrios cuyos avisos lleguen hasta el departamento de Servicios Básicos que dirige el edil Miguel Ángel Picornell. Un azulejo, algún columpio que esté roto, etc. Es, en definitiva y como su nombre indica, un equipo de respuesta rápida, que se completará con un grupo de informadores que se dedicarán a pasear los barrios y, en caso de que detecten cualquier desperfecto, pasar aviso al departamento correspondiente. "Debemos respetar nuestra ciudad y cuidarla. El Ayuntamiento tiene el papel más importante y moviliza todos los recursos económicos y materiales, pero necesitamos la colaboración de la inmensa mayoría de la población para evitar que unos cuantos ensucien el que es de todos", aseguraba el alcalde durante la presentación de este nuevo servicio que ha tenido lugar en la plaza del Jardinet. En este punto, Prieto informaba de que la policía de barrio incrementará su presencia con una patrulla por la tarde y que progresivamente irá ampliando su presencia a todos los barrios. Además del despliegue de los operativos, de forma quincenal se harán públicos los datos de sanciones impuestas por incumplimiento de la Ordenanza de Convivencia. "Tenemos un servicio de recogida de trastos que funciona perfectamente, pero aun así, los incívicos se empeñan en convertir las zonas de contenedores en una exposición de muebles viejos. A este tipo de comportamientos les daremos caña mientras premiaremos a la inmensa mayoría de ciudadanos que sí nos ayudan", sentenciaba el primer edil.