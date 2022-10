Els lectors de Goethe, en arribar a la seua novel·la Les afinitats electives, tenen la impressió d’entrar en un terreny ignot, en una estranya aventura afectiva i espiritual, sense ben poca trama narrativa, que els pertorba i els fa intuir que l’admirat escriptor va emmirallar massa les teories físiques sobre l’atracció dels cossos, segons les idees del segle XVIII, amb una exquisida poesia i unes reflexions, tan subtils, que fan difícil l’accés al sentit últim de l’obra o la tesi que hi volia defensar. Tot amb tot, el títol de la novel·la, si més no, ha sigut assumit freqüentment per tal de mostrar que hi ha una atracció, quasi necessària, quan dos persones enceten una relació d’amor que anirà produint estats d’ànim ben complexos, d’altra banda no massa valorats per molts dels nostres contemporanis.

Més enllà de les anàlisis afectives, tot un món de relacions ben diferents de l’amor humà, és digne de ser conegut i estudiat. Precisament el mes d’octubre ens ha portat l’evocació de dos sants que van relacionar-se, encara que breument, en el profund mar de l’espiritualitat cristiana. Ens referim a Teresa d’Àvila i a Francesc de Borja. D’aquell encontre, a més, tenim una representació plàstica en una de les pintures del retaule dedicat a sant Francesc en l’església del Palau ducal, obra de l’albaidí Josep Segrelles, en 1956. El pare Francesc de Borja, assegut, parla a Teresa de Jesús, que, dreta davant d’un escriptori, té a la mà una ploma sobre uns papers. Al centre, una imatge ideal de Crist ressuscitat té en les seues mans el pa i el calze eucarístics, amb un evident sentit simbòlic, reforçat per una creu. La religiosa carmelita, nascuda a Àvila en 1515, d’ascendència judeo-conversa, sense estudis, però bona lectora, d’acord amb els costums culturals dels seus familiars, contrasta amb el jesuïta, un noble descendent d’un papa i d’un rei, nascut a Gandia en 1510, amb gran rellevància a la cort de l’emperador i amb un important exercici de govern, sacerdot des de 1551, a més de doctor en Teologia i amb un càrrec de supervisor dels jesuïtes d’Espanya i Portugal. Tots dos, en definitiva, amb unes experiències de vida molt diferents, però amb una profunda afinitat espiritual. Teresa, als 40 anys, estava vivint una profunda transformació espiritual, molt centrada en l’oració mental. La seua humilitat li fa buscar el consell d’algun director i la consulta de religiosos que, com és el cas de Francesc de Borja, han trencat amb el món per viure humilment i entregats a l’apostolat. Teresa també ha intuït que, en la consagració religiosa, s’hi pot avançar més decididament en un context de més pobresa i caritat amb les altres companyes de comunitat. Uns anys després, ja iniciada la reforma carmelitana des de 1562, en alguns dels seus escrits recordarà amb gran precisió els encontres de 1555 i 1557 amb el P. Francesc. En la seua evolució espiritual, Teresa va passar per una llarga etapa de dubtes i de por a viure en l’engany respecte del seu progrés en l’oració. Una situació d’incertesa que la va portar a consultar amb coneguts entesos en la direcció espiritual. Quan, de viatge, el pare Francesc de Borja va passar per Àvila en dos ocasions, Teresa s’hi confià sobre les seues perplexitats interiors, «porque sabía iba adelante en ser favorecido y regalado de Dios, que, como quien había mucho dejado por Él, aún en esta vida le pagava». El jesuïta l’animà a una contemplació de quietud tot basant-se en algun moment de la passió de Crist, és a dir, de la seua humanitat. Teresa va experimentar una gran consolació. També, per la seua admiració «a un gran contemplativo, que había sido duque de Gandía, y bien bien había experiencia», li consultà com ser contemplativa en l’acció, una petició que va meréixer una confidència del jesuïta perquè «a él le acecía», és a dir, que havia de viure ocupat en el càrrec que li havia confiat sant Ignasi de Loiola i al mateix temps el seu esperit el portava a llargs moments d’oració. La santa reformadora i el futur general de la Companyia de Jesús ja no s’hi van trobar mai més. Teresa, entre l’immens treball de les fundacions de nous convents, i el pare Francesc en el seu govern de l’orde, van seguir els seus respectius camins. Teresa va deixar una abundant obra escrita i Francesc un diari espiritual anotat entre 1564 i 1570, acabat dos anys abans de la seua mort. Quan deu anys després va morir Teresa de Jesús, ja s’havia consolidat la seua reforma i els seus escrits, abans d’arribar a la impremta, ja eren ben coneguts i estimats més enllà dels murs dels seus convents. A hores d’ara, el missatge de santa Teresa, tan escampat per tot el món, torna a posar de relleu la importància del coneixement propi, és a dir, d’una reflexió sobre la condició humana i les seues possibilitats i també dels seus límits; una reflexió que, per a ella, era «andar en la verdad» i ser conscients d’allò que és essencial, que naix del conreu de la vida interior, de l’experiència pròpia i del tracte i coneixement dels altres, sempre des de l’entrega al seu bé, sense esperar el consol fictici en el fet «que nos tengan por mejores de lo que somos». Un missatge, en definitiva, d’un profund humanisme.