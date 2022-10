La justicia avala que Xeraco no asuma la gestión de la CV-605 al ser una vía pecuaria

El Ayuntamiento de Xeraco no tendrá que hacerse cargo, de momento, del mantenimiento del camino Del Riu como pretendía la Generalitat. Una sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, le da la razón y reconoce que se trata de una vía pecuaria, es decir, destinada al uso agrícola, y, como tal, es competencia de la Conselleria de Agricultura.

El consistorio interpuso el recurso en septiembre del año 2019, como también lo hizo el Ayuntamiento de Tavernes, después de que, en marzo de ese mismo año, la Conselleria de Política Territorial aprobara un decreto con un nuevo mapa de carreteras que declaraba este camino, cuyos tramos en ambos municipios forman parte de la carretera Nazaret-Oliva, como una vía rural local, por lo que, automáticamente, cedía la titularidad y las competencias sobre su mantenimiento y limpieza a los ayuntamientos.

El mismo departamento de la Generalitat, en mayo, aprobaba una resolución que venía a señalar que, temporalmente, ese camino se mantendría como vía pecuaria hasta que se resolviera el proyecto de adecuación del mismo que se está trabajando desde el propio Consell. Aquella decisión cayó como una bomba en unas administraciones locales, que ya se ven apuradas para cumplir con los trabajos de mantenimiento con los que ya están obligados y que veían como, de la noche a la mañana, tenían que asumir los costes de adecentar unos caminos que, por cierto, están bastante deteriorados.

La sentencia es clara al apuntar, en primer lugar, que, al tratarse inicialmente de una vía pecuaria "el cedente no puede ser la Conselleria de Obras Públicas, que carece de competencias en la materia". Además, el escrito judicial también señala que, en todo caso, ese cambio de titularidad no se puede producir si no existe una aceptación expresa por parte del ayuntamiento, algo que, como es lógico no ocurre.

Por otra parte, la sala señala que el tramo cedido al municipio de Xeraco "forma parte de la Red de Vias Pecuarias de la Generalitat y su titularidad se le atribuye a la Conselleria de Agricultura", lo que confirma el hecho de que otro departamento no puede decretar el cambio de titularidad.

Con todo, el juzgado suspende la resolución del 29 de mayo pero no entra a valorar el decreto del nuevo catálogo de carreteras, al considerar que la impugnación de este trámite por parte del ayuntamiento de Xeraco se hace de forma indirecta.

En cambio, el Ayuntamiento de Tavernes sí que pidió la anulación del decreto, alegando el sentido "inalienable" de las vías pecuarias, aunque este recurso aún no está resuelto por parte de la justicia.