Los colegios están cambiando. Y no se trata únicamente de una cuestión física que tenga que ver con las obras del Plan Edificant, por ejemplo. Es una cuestión más conceptual, un cambio de mentalidad, que si bien en las aulas hace ya años que se viene desarrollando con métodos de trabajo por proyectos educativos y otros elementos que han dado un giro al sistema educativo, ahora ha empezado a extender también a los patios de los centros.

Porque el recreo no es solo la media hora de descanso para romper la monotonía escolar, sino que también se ha convertido en un tiempo crucial para la enseñanza. Todo suma. Por eso, disponer de un espacio al aire libre, que sea mucho más que el lugar donde desinhibirse de las horas que pasan en las aulas los alumnos y las alumnas supone una oportunidad para que aprendan otros valores.

Ese es el sentido de programas como "Fem pati", que implantó el Ayuntamiento de Gandia ya la legislatura pasada o "Pati Viu", un concepto que ha desarrollado el colegio Divina Aurora de Tavernes de la Valldigna.

"Se trata de hacer que los patios se parezcan a los parques donde los niños y las niñas acuden por las tardes a jugar". Son palabras de Dani Muñoz, director general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Gandia y diseñador de ese nuevo concepto que cada vez está llegando a más centros educativos de la ciudad.

El último centro donde se ha reformado el patio para ofrecer ese espacio más amable es el Benipeixcar. Ha sido gracias a los presupuestos participativos de la ciudad. Gracias a esta inversión se han instalado dos rocódromos, fuentes, un espacio de sombra, un arenero y plantación de árboles, entre otras actuaciones. para hacer de este espacio un lugar más compatible con la vida y los más pequeños.

"Los patios clásicos siempre han sido únicamente cemento donde hay básquet o fútbol y lo que pretendemos es cambiar ese concepto, convertirlos en una aula más donde se puedan llevar a cabo actividades creativas", explica Muñoz.

Este proyecto pasa por modificar la estructura de estos espacios colocando árboles, plantas, un huerto, arena, juegos de todo tipo, mesas para que el alumnado pueda simplemente sentarse a charlar, etc.

Gracias al programa "Fem Pati" centros de Gandia como el Botànic Cavanilles, Joan Martorell, Roís de Corella o Joan XIII, al margen del Benipeixcar, ya han puesto en marcha iniciativas que buscan crear patios más amables y adaptados a los usos que normalmente le darían los niños y las niñas a un parque. Así se realizaron talleres y se instalaron juegos de madera y otros elementos.

Muñoz defiende que no se trata de hacer desaparecer las pistas deportivas que tradicionalmente han predominado en los patios porque "el deporte se debe conservar; los patios son muy grandes y hay espacio para todo", indicaba el representante municipal.

El CEIP Cervantes, como ya publicó en su día este periódico, también llevó a cabo, de forma interna, un proyecto similar, al que llamaron "Pati viu i coeducatiu" en el que los pilares son son la coeducación, es decir, que no haya diferenciación entre géneros en el juego, el contacto con la naturaleza, la actividad física y la creatividad mediante la dramatización. Entre otras cosas, se instalaron varias cocinas, con el objetivo de que los pequeños y las pequeñas entiendan que los juguetes no tienen género, e incluso se habilitó una zona como escenario teatral. No faltan los árboles, la tierra y la vegetación, además de elementos creados con material reciclado.

En Tavernes de la Valldigna, el colegio Divina Aurora estrenaba el pasado curso su "Pati viu". Su director, Josep Vallés explica que decidieron llevar a cabo este proyecto porque "nos dimos cuenta de que el alumnado, a la hora del recreo, se aburría o tenía muchos conflictos". Fue entonces cuando al claustro se le ocurrió "hacer un patio divertido".

Lo que hicieron fue dividirlo en diferentes zona y cada día, por grupos, ocupan una parte, para que todos puedan pasar por todos los espacios durante la semana. Hay una área con bancos "para comerse el almuerzo tranquilamente, charlar, etc". Luego hay otro espacio con juegos como el tenis de mesa, futbolín, juegos de mesa y recientemente se ha instalado una sombra. "Gracias a esto se han reducido los conflictos de forma muy importante en la hora del patio porque los niños y las niñas ahora están ocupados", explica Vallés, que añadía que "nuestro patio es muy de hormigón y antes había poca cosa que hacer".

En Oliva, el ayuntamiento también ha actuado en ese sentido en la "escoleta" El Caragol, donde se han instalado nuevos areneros de corteza de árbol, como explica la concejala de Educación, Ana Morell. También se ha puesto césped artificial y árboles. En el CEIP Verge dels Desemparats, la pista de atletismo del antiguo instituto es ahora un huerto y en la Carrasca se han instalado nuevos juegos infantiles que son como burbujas para hacer escalada y poder aplicar nuevas metodologías. En La Carrasca, el consistorio ha plantado árboles e instalado sombras para proteger del sol a los pequeños y las pequeñas.