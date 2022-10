El instituto Valldigna costará más de 370.000 € a Tavernes doce años después

Han pasado ya doce años desde que acabaron las obras y se inauguró el IES La Valldigna o "institut nou" de Tavernes y, pese a ello, el proyecto sigue ocupando al ayuntamiento. Y es que, aún hoy no está resuelto, a nivel judicial, el proceso que siguió el consistorio para conseguir los terrenos que después cedería a la Conselleria de Educación para su construcción. Es más, va a acabar constándole aún mucho dinero. Una sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, obliga ahora al consistorio a pagar un total de 320.726 euros por la expropiación de varias parcelas que sumaban una superficie de más de 2.600 metros cuadrados en un proceso que arranca nada menos que en 2003.

El edificio se encuentra en la zona oeste de la localidad, en la última calle urbanizada que existe en el casco urbano, llamada Portalet. Para poder ejecutar los trabajos, el consistorio acordó con la empresa Grupo Chova Félix SL, propietaria de unos terrenos en ese barrio conocido como Cambro (sector 3), una permuta por parcelas dotacionales de idéntica superficie. En concreto, la sociedad cedía a la administración local una parcela de 1.900 metros cuadrados para la construcción del centro y otra de 666,3 para la dotación viaria de la calle Portalet. Pasado un tiempo, el consistorio cambió dicha cesión por una reserva de aprovechamiento pero, en este caso, en el sector 17 de la playa, también conocido como Marenys, que se encuentra al sur de la costa, en el espacio virgen de construcciones que hay entre Tavernes y Xeraco. Ese cambio ha sido clave a la hora de fijar el precio y la diferencia entre lo que reclamaba la empresa y lo que ofrecía el consistorio.

En el 2016, ante la escasa perspectiva de poder ejecutar ese aprovechamiento en esa zona de la costa que aún no cuenta con desarrollo urbanístico, la empresa pidió al consistorio que iniciara un procedimiento de expropiación forzosa de dichas parcelas, algo que contempla la ley como recoge la propia resolución judicial. Para ello, presentó un recurso contencioso administrativo que le dio la razón en una sentencia del año 2017. La administración abrió entonces el expediente y, basándose en informes de los técnicos municipales, presentó una oferta de adquisición de las parcelas que las cifraba en algo más de 68.000 euros. La empresa, por su parte, presentó una demanda ante el Jurado Provincial de Expropiación en la que reclamaba al consistorio vallero casi 750.000 euros por las parcelas.

En abril del año 2019, esta instancia fijó el precio en esos 320.726 euros que ahora tendrá que pagar el consistorio, algo que no contentó ni al ayuntamiento ni a la empresa, que recurrieron. La mercantil, para ello, se acogía a un informe de TINSA, que fijaba esa cantidad próxima a los 750.000 euros como valor de los terrenos. La administración, por su parte, alegaba que el valor del justiprecio debía hacerse sobre la primera reserva de aprovechamiento, fijada en el mismo sector 3 en el que se encuentra el instituto, y no en las parcelas del sector 17, lógicamente más caras al encontrarse al lado del mar.

El juzgado no escucha ninguna de las dos alegaciones. En el caso del recurso del ayuntamiento apunta que "el justiprecio objeto de controversia ha de versar sobre el aprovechamiento urbanístico de las reservas que Grupo Chova Félix no pudo materializar" y anula, por tanto, la tasación que realizaron los técnicos municipales, ya que estaba calculada para las parcelas del sector del entorno del propio instituto.

Desde el consistorio, el concejal de Urbanismo, Josep Llàcer, ha explicado a Levante-EMV que, pese a que la sentencia no es firme, el consistorio no ha presentado recurso y, por tanto, acata que tendrá que abonar los más de 370.000 euros que fijó en su día el tribunal de justiprecio, a no ser que la mercantil sí decidiera recurrir.