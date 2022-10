Hay que definir primero el término facha: persona de actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo (Real Academia de la Lengua). De 1979 a 2010 estuvieron hibernando, militando en el archivo de la derecha, fundamentalmente el PP, sin hacer mucho ruido, excepto grupúsculos fanatizados, que cuando llegaban unas elecciones o actos sociales desfilaban y provocaban en las calles para que se les recordase. Pero desde 2010 y sobre todo con la aparición del califa Abascal, se desprendieron de su inconfesable vergüenza y retrógrada apariencia, para mostrarse como lo que son:fachas. Vox nace el 13 de diciembre de 2013. Se define como un partido que defiende los valores ¿cuáles?, la familia ¿la suya? y la vida ¿humana? Desde hace 10 años han ido creciendo recogiendo mucha gente, maltratada en parte por la política imperante, que no vivió un golpe de estado militar contra una democracia, una guerra civil y una dictadura franco-fascista. Yo sólo viví los últimos estertores de 1970 a 1975.

Pero la historia me enseñó que España como nación tiene unos 220 años. Antes esto era la Península Ibérica por los primeros pobladores foráneos, celtas al norte e íberos al sur-este, siguió la invasión de los romanos,visigodos y árabes.En la Edad Media no fuimos una nación. Éramos una serie de reinos independientes que se juntaban o guerreaban entre ellos a su libre albedrío. En 1492 sin ser España y sí distintos reinos, el Reino de Castilla y Aragón, propició que Cristóbal Colón, quien buscaba Asia, descubriera América y llamó indios a sus habitantes creyendo que estaba en las islas de las especias asiáticas. La nación se reconoce como tal, según reciente teoría, cuando en febrero de 1556 abdica Carlos I de España en favor de Felipe II. Pero en el siglo XVIII con el centralismo de los Borbones cambió el federalismo español por un mandato absolutista, pero no éramos un todo, seguíamos un modelo de reinado federalista muy alejado del concepto de nación. Con la invasión napoleónica y tras su expulsión, nace España como unidad, como hoy la conocemos. Se venció a los franceses en la guerra de la Independencia proclamando la primera Constitución de Cádiz un 19 de marzo de 1812 conocida como «la Pepa».

He recurrido a la historia para que los fachas no reivindiquen a España desde 1492. Luego se cuelguen la enseña nacional del cuello en forma de capa, se tatúen la bandera, pulseritas en el brazo, pegatinas en el reloj y turbantes rojigualdas en la cabeza vociferando a grito pelado ¡España, España! para ser «muy españoles y mucho españoles», como diría Mariano Rajoy. Pero que no critiquen a los del orgullo gay que salen disfrazados como ellos, tuneados y gritando sus consignas por las mismas calles pero se arriesgan a que los fachas les agredan, insulten u ofendan. Con humildad les recomiendo a los fachas que lean la historia de España antes de defender sandeces y barbaridades a gritos, eso sí.

Hablando de insultos, ya es tradición que los nacional-católicos, osea fachas, insulten a su presidente del gobierno en el desfile del día de la Hispanidad. Si la conquista, depredación, asesinatos, expolio de sus riquezas, muerte por enfermedad de los nativos y ultrajar un continente es para celebrar con una enseña nacional al cuello, mejor debería llamarse «Día del perdón eterno». Fue el primer holocausto de la historia. Yo me siento tan español como el mayor facha bravucón pero creo en la libertad, el respeto, la convivencia, la solidaridad, la democracia y la igualdad, pero no me hace falta colgarme o exhibir banderas y gritar más alto para mostrar mi identidad. Eso para un partido de fútbol en un mundial tiene sentido. Adolf Hitler ganó unas elecciones democráticas el año 1933 en Alemania y después provocó la segunda Guerra Mundial, tomen nota. Y como diría el fallecido José Antonio Labordeta ¡Váyanse a la mierda! ya está bien de aguantar a fanáticos/as descerebrados/as y callar por respeto. Si ellos no respetan nada.