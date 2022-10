Al CE la Font no le gusta el "nuevo" fútbol regional

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha confirmado recientemente la creación de la Lliga Comunitat, una nueva categoría autonómica con solo dos grupos de 16 equipos, ya la temporada que viene, la 2023-2024. Será la máxima división autonómica y estará entre la 3ª RFEF, que es nacional, y la actual Lliga À Punt Preferent, que pasará a denominarse Primera FFCV, y estará compuesta por 4 grupos como hasta ahora, pero de 16 equipos cada uno de ellos.

Formarán parte de la nueva categoría los 8 primeros clasificados de cada uno de los 4 grupos de la actual regional preferente. El play-off de ascenso a 3ª RFEF se mantiene, pero aquellos que no lo consigan militarán en la nueva Lliga Comunitat.

Otra de las grandes novedades es que esta temporada no habrá descensos en la preferente. Los equipos que no logren clasificarse entre los 8 primeros de su grupo mantendrán la categoría, militando la próxima temporada en la Primera FFCV.

Sobre el nuevo formato del fútbol regional que se avecina, el técnico del CE la Font, Alberto Gregori, indica que "a mí no me gusta porque quedar fuera de los 8 primeros es un descenso. Te están creando una liga por encima de donde estamos ahora mismo y encima que esto lo hayan aprobado en la sexta jornada de liga me parece que está fuera de lugar". Añade Gregori que "la idea es tener al CE la Font lo más arriba posible y si en el último tercio del campeonato estamos bien situados seguro que vamos a pelear por estar en la nueva categoría".

El CE la Font d’En Carròs no asistió a la asamblea de clubs de la preferente en la que se aprobó esta nueva categoría. En representación de la entidad fontera, su presidente, Javier Millet, indicaba que "la creación de la Lliga Comunitat no nos gusta porque nos ha costado mucho llegar a donde estamos ahora". Sobre las opciones del CE la Font de estar entre los 8 primeros, el presidente manifiesta que "vamos a luchar partido a partido y a ver dónde nos lleva la competición. Nuestro principal objetivo ahora mismo es intentar clasificarnos para la nueva Liga".

La UE Tavernes, por su parte, si que es relativamente más partidario del nuevo formato del fútbol autonómico regional y por ello votó en la asamblea de clubs la opción de los dos grupos, ya que si solo hubiera uno encarecía mucho los desplazamientos.

El entrenador vallero, Edu Revert, ha comentado al respecto que "sobre la nueva Liga no hay mucho más que añadir puesto que es un acuerdo de los clubs", si bien matiza que "que no haya descensos va a condicionar el último tercio de la presente temporada, sobre todo en aquellos equipos que no tengan opciones de jugar en la nueva categoría y se dejen ir a nivel competitivo".