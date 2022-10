Oliva es suma al Dia Internacional de les Biblioteques del pròxim 24 d’octubre amb un seguit d’activitats que ha preparat elñ Servei de Biblioteques de l’Ajuntament entre les quals cal destacar el lliurament dels premis del Repte Lector de l’estiu 2022, que tindrà lloc este divendres 21 d’octubre a les 17.30 hores en la plaça de l'Església.

En aquest acte es farà entrega del diploma que acredita els reptes aconseguits pels més de huitanta xiquets i xiquetes, d’entre 6 i 16 anys, que han participat d’aquesta edició. Enguany, el Repte Lector s’ha emmarcat dins del projecte BiblioOliva Verda “Sembrant llavors per a un futur sostenible”. Amb aquesta iniciativa, que participa dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030, volem sensibilitzar-nos, a través de la lectura, amb el medi ambient, i impulsar la creació d’espais verds a Oliva per tal de millorar la salut física i mental de la nostra ciutat, i embellir-la.

Com ja és habitual, en l'esdeveniment es gaudirà de l’actuació de la banda juvenil d’AAMO, i de la col·laboració d’ACCO (Associació de Comerciants d’Oliva).

A més a més, des del departament s’ha organitzat un joc anomenat “Expojoc de por”, que consisteix a vincular cadascun dels llibres seleccionats a les biblioteques, amb el seu objecte corresponent. Es podrà gaudir d’aquesta activitat des del dia 24 d’octubre fins al 4 de novembre en ambdues biblioteques de la ciutat.

I per últim, s’exposaran les novetats bibliogràfiques locals incorporades a les biblioteques en 2022, així com es donaran a conéixer els seus autors.

L’edició d’aquest any porta per lema “BiblioTEcuida”, amb el que pretén destacar el paper de les biblioteques com espais lliures i oberts que, mitjançant els seus serveis i recursos, es preocupen per atendre les necessitats dels usuaris.

El regidor de Cultura, Biblioteques i Patrimoni Julio Llorca convida a visitar aquests dies els centres de lectura, el de Tamarit i el de l'Envic, a gaudir d’aquest servei municipal, dels seus beneficis i aprofitar els serveis que facilita el departament de Biblioteques de l’Ajuntament d’Oliva.