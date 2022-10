Gandia reprén el cicle "Cultura als Barris". En aquesta ocasió, al Centre Històric, en concret a la Plaça Loreto. Per a la tornada hi ha preparades diverses actuacions, totes elles de caràcter local. La primera per obrir la vesprada a les 18:30 hores serà una obra teatral-monòleg que farà un viatge per qüestionar molts àmbits de la colonització de la mà de la companyia Cia L'estepària que representaran l'obra "Tecún Umán".

A més a més, després actuarà Texate, una banda de la Safor que portarà el seu últim àlbum "Dormidera". Per clausurar aquesta jornada estarà també actuant la banda Sierra Leona amb la seua gira acústica que portarà el seu àlbum "Or" i a més la vocalista, Ainoa Cavanes, assegura que portarà algunes cançons inèdites. El regidor de Cultura i Participació Ciutadana, Nahuel González, es mostra satisfet pel projecte que ara es reprén: «L’objectiu és donar suport a la cultura local, grups de música, teatres i companyies de la nostra ciutat que estan apuntats a la borsa d’artistes i, com no, per dinamitzar els nostres barris». Tots els concerts són gratuïts i en un entorn «agradable, peatonalitzat i fet per al goig de al ciutadania. Ara ja treballem per a que el mes que ve continuem fent concerts amb aquest mateix objectiu», ha conclós l’edil de Cultura.