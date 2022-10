Arranca el sueño de Marta y Maria, Falleras Mayores de Gandia

Son muchos los momentos que quedan guardados en la retina de una Fallera Mayor de Gandia. Pero si hay uno que tiene un lugar especial en esa caja de recuerdos es, sin duda, la presentación. En un auditorio del Museu Faller en penumbra, solo una luz ilumina a pie de la pasarela. Allí están ellas, con la mirada al frente pero sin perder detalle de lo que ocurre a su alrededor, de exprimir cada segundo de un reinado que está a punto de comenzar de forma oficial. La música y los aplausos acompañan los pasos por el camino que las llevará a iniciar su año de fantasía, su ejercicio fallero soñado.

Y ese momento ha llegado para Marta Millet Moreno y María de Sanfélix Colomina, que vivirán sus presentaciones este fin de semana. En concreto, esta noche de viernes es el turno para la Fallera Mayor Infantil. Será a partir de las 22 horas y estará acompañada por su Corte de Honor, que también será presentada hoy, y por las reinas y presidentes infantiles de todas las comisiones de la ciudad.

Aunque el acto es hoy, ninguna de las dos niega que ha sido una semana especial, ultimando preparativos y cogiendo fuerzas para poder vivir un momento de tanta emoción. En las horas previas, María responde a Levante-EMV y reconoce que siente "muchos nervios", aunque, a renglón seguido se muestra "contenta y emocionada" e "intentando vivir y disfrutar todos los momentos al máximo.

Algo tradicional en los días previos a la presentación son los susurros que se oyen por la casa de una Fallera Mayor intentando que no se entere de las sorpresas que les depara en la presentación. En ese sentido, la niña asegura que "no lo llevo mal del todo", aunque se reconoce "un poco cotilla y me dejan con la intriga", indica. Eso sí, deja claro que "me gustan mucho las sorpresas".

Hoy María no irá a clase por un motivo más que justificado. Lo puede hacer porque es su día y también porque, pese a todo, en las jornadas previas ha sido capaz de mantener la concentración durante las clases, donde, confiesa "ya no hablo tanto" porque "me han cambiado de sitio". Durante este viernes aprovechará el día "para descansar" y para hacer "una buena siesta" después de comer y "hasta la hora de ir a la peluquería", cuenta con su desparpajo habitual.

Además del de la Fallera Mayor Infantil, hoy también es un día especial para sus familias y más cuando se cuenta con una con tanta tradición fallera como la que tiene María. "Mis yayas y yayo dicen que están muy orgullosos de mí y creo que toda la familia siente lo mismo", señala María emocionada.

Aunque se reconoce "nerviosa" sabe que esta será una noche "muy especial" y espera poder vivirla "acompañada de amigos, familiares y mucha gente del mundo fallero", detallaba.

Hoy María será protagonista pero mañana se convertirá en una espectadora de lujo en el acto de presentación de su compañera de fatigas en este ejercicio, Marta Moreno Millet. En palabras para este periódico, la Fallera Mayor de Gandia del 2023 reconoce que siente "nervios" por "las ganas que tengo de que llegue el fin de semana". Pese a que ha sido una semana muy ajetreada, donde "he estado de aquí para allá todo el tiempo", dice que "siempre intento disfrutar de cada momento" y reconoce que los últimos preparativos "no me están generando estrés".

La joven está convencida de que la de mañana será "una noche magnífica" y en estos momentos previos siente "mucha alegría, ganas de estrenar el traje oficial con el dibujo de Fallera Mayor de Gandia, de compartir momentos especiales con mi Corte de Honor, las reinas y presidentes y también las visitas que vienen de otras ciudades", indicaba.

Uno de los mejores secretos guardados es, precisamente, el color que ha elegido para la indumentaria que estrenará para el acto de la presentación. Marta cree que esta expectación se debe a que "como el dibujo ya lo conocemos lo que quiere la gente es descubrir la novedad, que son los colores". Respecto a su indumentaria se muestra "muy contenta con el resultado" y para alimentar esa expectación deja claro que "la elección de colores no podría gustarme más".

Su presentación será mañana sábado, en el Museu Faller, a partir de lsa 22 horas, donde también tomarán posesión, de forma oficial, las falleras y los falleros que forman parte de su Corte de Honor.

Será el alcalde, José Manuel Prieto, quien, como presidente de honor de la Federació de Falles, le imponga la banda de Fallera Mayor, tanto a Marta Millet Moreno como María de Sanfélix Colomina.