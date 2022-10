El segle XIX va ser una època d’entusiasme per la ciència, considerada capaç d’explicar tota la realitat, inclosos els misteris de la condició humana. S’hauria arribat així a superar els estadis culturals anteriors, de simple preparació per a l’etapa final plenament racional, de tal manera que les altres explicacions globals, com la religió, deixarien pas a la ciència. La polèmica estava servida. A esta pretensió tan clara i forta també li va arribar la crisi, el dubte o la desorientació, ja en el mateix final de segle. Va ser el moment per avaluar tot allò que s’havia promés i projectat.

La crisi va produir nombrosos encontres de totes les tendències per a reflexionar sobre els grans problemes del moment, les profundes transformacions produïdes en tots els ordres i tractar de dissenyar alguna prospectiva de futur raonable. Entre aquells encontres, en trobem un presidit pel nostre paisà el cardenal Sanz i Forés, arquebisbe de Sevilla. S’hi tracta del III Congrés Catòlic Espanyol, celebrat a Sevilla en 1892. A més dels temes propis d’una reunió de caràcter religiós, hi aparegueren alguns dels grans temes del moment, com la qüestió social, la política i l’educació. Una de les ponències, un tant marginal però de gran interés, va exposar la situació dels grans corrents científics i la seua relació amb la religió, sobretot en la comprensió d’alguns passatges bíblics, com els referents a la creació del món, de la vida i dels hòmens i dones.

Va ser el moment d’examinar les teories que havien fonamentat l’optimisme científic del segle que acabava. Així, per exemple, s’hi discutiren novament les teories o els models científics sobre l’origen de l’Univers i, especialment, de la Terra, amb les aportacions d’una Geologia ben madura, de tal manera que les teories més difoses, com el plutonisme, el neptunisme, el catastrofisme, l’uniformisme o l’actualisme, van ser objecte d’anàlisi i d’apassionats debats.

Unes teories que, en un determinat moment, com aquell final de segle, han tingut la seua versió local per obra, per exemple, de l’escolapi Leandro Calvo, tan ben estudiat pel professor Josep Maria Ferrairó, editor d’algunes de les seues obres. Hi apareix també la figura del valencià Joan Vilanova i Piera, catedràtic de Geologia i Paleontologia, per diversos motius interessat per la nostra comarca.

La recepció, en canvi, de les teories sobre l’origen de les espècies i de l’home, va ser més polèmica. Amb un evident concordisme bíblic, Vilanova i Piera, en l’esmentada ponència, era citat com un valuós representant del fixisme biològic, és a dir, que les espècies no tenen fases més elementals en la seua prèvia formació, sinó que apareixen de sobte amb la mateixa perfecció que hauran de continuar tenint en el futur, tal com ho havia defensat en la seua obra Origen, naturaleza y antigüedad del hombre (1872).

En total contrast amb el fixisme i l’actualisme, el transformisme i l’evolucionisme van significar un canvi radical en l’explicació de la diversitat d’espècies. Les obres de Ch. Darwin van ser molt difoses i l’esmentada ponència va intentar una desqualificació total de l’evolucionisme, que pel seu caràcter inicial, encara no coneixia les lleis de l’herència genètica, descobertes pel frare agustinià Gregor Mendel, amb les seues experiències amb aquells famosos pèsols.

El paper del paleontòleg Vilanova i Piera el va dur a estudiar les abundants restes fòssils de les coves del Parpalló i Meravelles, entre altres, tal com ha exposat l’historiador i arqueòleg Carles Miret en el seu llibre La investigació de la prehistòria a la Safor-Valldigna, publicat pel CEIC Alfons el Vell en 2018. El pare Leandro Calvo també va treballar en la investigació de les esmentades coves, a més de cridar l’atenció sobre la importància de la del Bolomor, habitada per l’home de Neandertal.

Després de 130 anys de tempteigs, d’enfrontaments a causa de teories científiques llastrades per ideologies, ara, també amb els avanços dels estudis bíblics, l’autonomia de la ciència, d’acord amb la seua pròpia metodologia, és un fet admés quasi universalment. Els vells adversaris possiblement han aprés que la investigació avança i que moltes idees tenen data de caducitat, caràcter de provisionalitat, com un permanent recordatori de la modèstia i humilitat de la ciència, en la seua accepció més general, sempre des de la moderació en la defensa de les pròpies tesis.

Una actitud que pot afavorir el diàleg i la confrontació de models científics i, en definitiva, culturals. Una praxi ben necessària en el nostre temps davant d’algunes quimeres fonamentalistes, amb el suport d’integrismes doctrinals i econòmics, on la ideologia és més important que l’observació pacient de la realitat des de la raó i el mètode científic, perquè la ciència sempre avança i obri nous camins, encara que siga transitant per les més estranyes travesses.