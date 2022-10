La setena edició del RRRR! Festival d’Art i Reciclatge a Gandia continua este cap de setmana al Teatre del Raval. Es tracta d'una iniciativa de LaCasaCalba que es planteja com una trobada que vol posar de manifest l’excessiva generació de residus combinant art, diversió, reflexió i experimentació des d’una perspectiva lúdica, crítica i participativa amb la intenció de visibilitzar la problemàtica ambiental actual.

Després de l'estrena del documental 'Sordonora' i una vesprada plena d'activitats a dins i fora del teatre, este dissabte 22 es reprén la programació, sempre amb l'estratègia de les 4R (Reduir, Reutilitzar, Reciclar i Recuperar) com a fil conductor.

El RRRR! Festival ofereix una variada mostra de manifestacions d'arts en viu i esperona la cultura de proximitat i les tendències artístiques més contemporànies amb la selecció de les companyies. Al rerefons, manté un esperit clarament divulgatiu, educatiu i conscienciador.

Este dissabte dia 22 hi ha Música i teatre des de les 18 hores amb "A cau d'orella", de Cuneta Produccions. Peça per a la primera infància que repeteix sessió després d'omplir la sala la setmana passada. És una proposta d’art sonor per a xiquetes, xiquets i les seues famílies, inspirada en la lluna i el paisatge nocturn. El xicotet públic se senta arran de terra i, des d’ací, comparteixen aquest univers utilitzant tota classe d'elements, sons i instruments. Les entrades costen 5 euros en la venda anticipada y 7 euros en taquilla.

A les 19 hores arrivarà el torn de "Pull&Play", Companyia Sonora, per a tots els públics. Es tracta d’una obra interactiva i inclusiva on trobar teatre, música (a través de màquines sonores fetes amb materials reciclats) i projeccions colpidores. Un projecte que va ser seleccionat dins del programa 'Art for Change' de la Fundació LaCaixa entre més de 300 propostes estatals, que va ser estrenat a l'edició de 2021 del festival però que torna a escena donada l'alta demanda de públic. De fet, ha sigut l'espectacle triat per a la campanya escolar que s'ha desenvolupat al llarg d'esta setmana i que ha cobert totes les places. Les entrades costen 5 euros en la venda anticipada y 7 euros en taquilla.

Per una altra banda i una vegada més, el grup saforenc Factoria Artis3 oferirà un taller de reciclatge. L’objectiu serà l’elaboració d’una peça artística amb diferents materials recuperats, fonamentalment envasos lleugers, en un ambient lúdic i educatiu. Serà al carrer Sant Ramon al llarg de tota la vesprada.

Les entrades i abonaments per als espectacles de pagament es poden adquirir a la web www.rrrrfestival.org.