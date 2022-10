Hay una expresión que me recuerda mi padre muchas veces, que me parece muy ilustrativa y que dice “cuando pierdes el dinero no pierdes nada, cuando pierdes el tiempo pierdes mucho y cuando pierdes la ilusión lo pierdes todo”. Y así es, nos movemos por emociones e ilusiones y la mía siempre ha sido trabajar por Gandia. Es mi ciudad, donde me siento cómodo y a gusto, es el sitio donde estoy feliz.

He intentado ayudar a Gandia, allá donde estuviese, porque es algo que me reconforta. Lo intenté hacer cuando llegué de Conseller de Hacienda a la Generalitat Valenciana, a finales del 2012, con la reanudación de la construcción del nuevo Hospital comarcal, pudiendo finalizarlas a principios de 2015 y con la ejecución de las obras del Plan Confianza que hizo posible se ejecutasen obras tan relevantes y estratégicas para la ciudad como el paseo del puerto Moll dels Borja o el colegio Cervantes. También como Delegado de Gobierno con el acceso sur del puerto de Gandia o con la glorieta del polígono Alcodar.

Considero que los cargos públicos de alta responsabilidad son efímeros y que, cuando ostentas uno, tienes una gran capacidad de transformar la realidad y que, por ello, hay que aprovecharlos para poder ayudar a tu ciudad, a la que te ha visto nacer, crecer y desarrollarte como persona, lo que es extraordinariamente gratificante. Luego los cargos pasan, pero te quedas con la satisfacción de haber podido aportar tu granito de arena para mejorar la ciudad con la que te sientes identificado.

Mi recorrido político no ha sido típico sino distinto al de muchos otros. Empecé en el mundo político como Conseller, directamente, cuando me llamó el Presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, siendo Delegado de Hacienda de la provincia de Castellón, en mi condición de Inspector de Hacienda del Estado. Luego pasé a ser Delegado del Gobierno. Es decir, he formado parte de un Gobierno autonómico, en una cartera nada fácil y en el peor momento, y de un Gobierno Central, muy acosado por la izquierda para desalojarnos del poder, hasta que lo consiguió con la moción de censura de junio del 2018. Pero nunca antes había tenido contacto con la política local, en mi caso de Gandia, más allá que uno de mis hermanos mayores hubiese sido concejal con Sáenz de Juano. No obstante el pasado, mi mirada se dirige hacia el futuro, con la vista puesta en trabajar, con la ayuda de todos, en construir una Gandia que sea orgullo de los vecinos y vecinas de esta ciudad.

A pesar de no haber iniciado mi recorrido político desde el ámbito local, mi relación siempre ha sido muy buena, cercana y cordial, con todos los componentes del PP gandiense, con Víctor Soler y Vicent Gregori a la cabeza. Por ello, cuando el pasado viernes 14 de octubre el Comité Electoral Local me propuso, por unanimidad, ser el candidato por el PP a la alcaldía de Gandia, supuso para mí uno de los momentos más importantes de mi vida y me llenó de orgullo y emoción. Poder ser alcalde de tu ciudad es lo más grande que te puede pasar en política, supone un reto apasionante y para conseguirlo voy a poner todo mi empeño y trabajo.

Quiero agradecer enormemente las muestras de afecto, cariño y consideración de concejales, miembros del Comité Ejecutivo, afiliados, simpatizantes y de tantos y tantos ciudadanos y amigos por sus numerosos mensajes, saludos, ánimos y felicitaciones.

Doy también las gracias por el cierre de filas en torno a mi persona en el partido, que ha sido total, sin fisuras ni grietas, así como por el ejemplo de responsabilidad y compromiso mostrado por Víctor Soler, y por la ilusión generada en recuperar la alcaldía para el PP.

Sinceramente considero que Gandia necesita un cambio, que se está quedando aislada e incomunicada, que ha dejado de ser un referente y que necesita recuperar su mejor versión. Quiero una ciudad de luz y colores y no de blanco y negro, una ciudad dinámica, emprendedora, tierra de oportunidades, donde se pueda invertir, que sea cuna de la innovación y del desarrollo tecnológico, que cuide del medio ambiente y ponga en valor la mejor playa del mundo que es la nuestra, además de su patrimonio histórico.

Para ello tengo ilusión, equipo y ganas. Tengo una concepción de la política muy clara asociada al servicio público. Como dice el Rey Felipe VI “mandar es servir y no habrá día en el que deje de recordarlo”. Los políticos estamos al servicio de los ciudadanos, no al revés. Concibo la política como la definía uno de los padres de la Constitución, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que entendía que la democracia consistía en la negociación permanente, pacto frecuente y el consenso en lo fundamental. Creo en la alternancia política y en el diálogo.

En nuestra ciudad llevamos 36 años de gobierno socialista y solo 4 de gobierno popular. En Gandia no se ha producido esa alternancia. No es bueno que gobierne tantos años un mismo partido, se generan vicios, disfunciones, intervencionismo y una red clientelista que tiende a querer controlar todos los ámbitos de la ciudad. Creo que una ciudad es rica cuando tiene una sociedad civil y un tejido asociativo independiente, con voz y criterio propio, sin tutela política, con iniciativa, que aporte ideas, proyectos y que impulse mejoras desde diferentes ámbitos para su gente.

El otro día me preguntaban cómo me gustaría que fuese mi alcalde y mi respuesta fue clara, querría un alcalde que fuese buen gestor, cercano y que luchase por mi ciudad. Buen gestor para que hiciese más con menos, que quitase el gasto superfluo y político, que no me friese a impuestos, porque hay que recordar que el dinero que se gasta viene de nuestros bolsillos y de nuestras cuentas bancarias y que fuese solvente y tuviese experiencia acreditada, también en otros ámbitos. Asimismo, querría que mi alcalde fuese cercano y próximo, de forma natural, alguien normal, que pudiese perfectamente formar parte de tu pandilla o grupo, que escuchase, que fuese accesible, que acudiese a las tiendas, negocios, comercios, que visitase continuamente los barrios, y que atendiese las necesidades de los vecinos y vecinas. También que luchase con pasión por mi ciudad, con una actitud permanentemente reivindicativa, no sumido en la pasividad y la autocomplacencia, que insistiese continuamente en pedir las mejoras que necesitamos.

Esa es la Gandia en la que creo. Considero que el cambio es posible y que, junto a mi equipo, vamos a trabajar con humildad y tesón para conseguir una Gandia más próspera, una Gandia mejor.