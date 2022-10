Mavi Mestre és profeta en la seua terra. Este dissabte a migdia va tindre lloc la inauguració de la plaça que porta el seu nom, com a homenatge a la primera dona rectora de la Universitat de València. El passat 22 de setembre ja es va celebrar al Centre Polivalent l’acte de nomenament com a Filla Predilecta, que el plenari va aprovar en juliol, i encara quedava un nou reconeixement, dedicar-li a l’olivana este espai públic que ha sigut remodelat recentment, junt a l’avinguda de València.

L’acte d’obertura de la Plaça Rectora Mavi Mestre Escrivà va començar amb l’actuació d’alumnes del Conservatori Professional de Música Josep Climent, que interpretaren dues peces musicals.

Després va tindre lloc un reconeixement que des de la Regidoria d’Educació s’ha volgut fer als Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic del curs 2020/21, un total de 26 joves que van rebre un detall commemoratiu. I per a finalitzar es va descobrir enmig de la plaça un monòlit, fet de ferro envellit amb les lletres troquelades, obra de l’artista valler Jesús Martín, «Chule».

Mestre, que sempre s’ha mostrat «orgullosa de ser filla d’Oliva», va descobrir el rètol entre aplaudiments del públic i les autoritats. En un breu discurs va agrair la iniciativa de la Corporació, i també es va adreçar als alumnes premiats. «És la qualitat i l’excel·lència humana la que ens marcaran el camí per poder aconseguir l’excel·lència acadèmica. Hem de ser feliços fent allò que fem per a allò que ens preparem i estudiem. De segur que el nostre rendiment és infinitament millor quan som feliços fent allò que ens agrada, i així podem contribuir més i millor a construir una societat més plural, diversa i democràtica», va dir.

A l’acte acudiren la pròpia rectora, l’alcaldessa, Yolanda Balaguer, la vicealcaldessa, Ana Morell, resta de representants municipals i portaveus de grups polítics, membres de la Universitat de València, i directius de tots els centres educatius de la ciutat, entre d’altres persones.

La vicealcaldessa i regidora d’Educació, Ana Morell, va definir a Mavi Mestre com a «figura exemplar en la que poder reflectir-se els xiquets, xiquetes i joves de la nostra ciutat». I va afegir que com més formada estiga la nostra joventut, millor serà la ciutat que construiran». Als alumnes premiats els va aconsellar: «Gaudiu de l’educació perquè vos acompanyarà al llarg de la vostra vida i tot el que apreneu serà el vostre tresor individual, l’únic tresor que sempre serà vostre».

L’alcaldessa també va felicitar els alumnes guardonats i va destacar el paper fonamental del professorat: «En este acte cal, com no, reconéixer i enaltir la tasca del professorat com a part de l’èxit a l’aula, a tot el personal docent, pedra angular del sistema educatiu i de la societat, amb un paper primordial en complir una de les tasques de major rellevància: transmetre coneixement, fomentar la imaginació, contribuir a la creació de valors i, per tant, a la forja de bons ciutadans, essencials a l’hora de construir un món millor».

La plaça, a més de a Mavi Mestre, estarà dedicada al món educatiu, i en este sentit encara falta instal·lar una altra escultura, encomanada també a «Chule», i titulada «L’Espiral de la vida». El projecte consta d’una part en què es farà una rèplica en bronze forjat de mans de gent gran que compleixen en este any cent anys de vida, i que han volgut participar. També s’està fent la rèplica de mans de xiquets de centres educatius d’Oliva, de totes les etapes.