La UE Tavernes fue mejor que el CE La Font ayer en el municipal vallero. No hay más que mirar el resultado para darse cuenta que los locales no solo no sufrieron, sino que supieron aprovechar las debilidades de los visitantes en los momentos clave para protagonizar, en la segunda mitad, un auténtico festival de goles. Demasiados, quizás, viendo lo que ocurrió sobre el campo porque cierto es que los de la Font jugaron y se defendieron hasta el final.

El partido arrancó con una buena primera mitad, con un Tavernes que llevó la iniciativa en cuanto a posesión y dominio, pero le faltó en algunos lances verticalidad ante un rival agazapado en sus líneas defensivas y muy peligroso en sus contraataques. En este periodo hubo ocasiones para el Tavernes, como un tiro de Salom y paradón de Toni. Otro remate de cabeza de David que se fue por poco, y el golazo del xeraquero Álvaro de tiro impresionante que consiguió abrir el marcador en el municipal. Después llegó la fortuna para el CE la Font, que peleaba en un campo que sabía que era complicado y que aprovechó muy bien un resbalón de Artur para culminar la jugada con gol de Álvaro. El Tavernes no se echó atrás y al término de la primera mitad una jugada de Sabater con pase a Salom supuso el 2-1. La segunda mitad supuso un cambio radical en el escenario. En un auténtico vendaval, y en parte aprovechando los errores de los rivales, el Tavernes anotó tres goles en poco más de diez minutos, y eso, obviamente, caló en la moral de los fonteros, sabedores de que esa situación ya era irremontable. Los seguidores locales salieron satisfechos por el espectáculo y la goleada ofrecida, pero al Tavernes le falta mejorar cuando juega fuera de casa porque hasta ahora no ha podido sumar ninguna victoria lejos de su campo.