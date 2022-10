Juan Pablo Tur (FAES): «Lo advertimos y nos acusaron de catastrofistas, aún van a cerrar más»

El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresarios de la Safor (FAES), Juan Pablo Tur, no tiene duda de que el cierre de 228 empresas en un trimestre en la comarca de la Safor está «directamente relacionado» con la situación económica general actual y lanza una advertencia: «Aún cerrarán más», por lo que augura unos próximos meses complicados.

El máximo representante de la patronal apunta que «las empresas tienen más costes y menos margen», y considera que «es una barbaridad» que en un trimestre hayan cerrado 228 empresas, «de las cuales muchas son comercios», apunta.

Detrás de esta situación se encuentra la inflación, con el precio de los suministros y los proveedores, y también la escalada en el coste de la electricidad, que ahoga a muchas empresas. «El hecho de que en este trimestre haya casi 230 empresas menos no solo tiene que ver con el cierre de negocios, sino también alerta de que no están abriéndose».

Aunque hay algunas industrias que se han visto atrapadas en esta situación, el sector más castigado está siendo el de servicios, que es el que depende más directamente del consumo. «Si a un comercio le subes la electricidad al triple no puede soportarlo», señala Tur.

El empresario recuerda que esta situación «ya la habíamos previsto desde FAES y nos llamaban catastrofistas, ahora a los hechos me remito».

Juan Pablo Tur remarca, en todo caso, que esta situación no es nueva de este año «y se viene advirtiendo desde meses antes, cuando ya se vislumbraba una inflación del 7%», y en ese sentido dejaba claro que «esto no tiene que ver con la guerra de Ucrania». Apunta también al fin de la moratoria de los préstamos que el ICO ofreció a las empresas durante la pandemia y que muchas todavía no están en condiciones de devolver.