Les Biblioteques Municipals de Gandia han organitzat per a aquesta setmana una programació variada per tal de commemorar el Dia Mundial de les Biblioteques que se celebra des de 1997 el 24 d'octubre. Al llarg de la jornada d'aquest dilluns es va desenvolupar un Scape Room; un mercadet solidari; un concert per a públic familiar; i la inauguració d'una exposició d'art vinculada a l'obra de Joanot Martorell Tirant lo Blanch. L'acte principal va comptar amb la presència de l'alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, i amb una entrega de premis sobre el programa «El repte Lector».

La plaça Rei Jaume I es va omplir dilluns de llibres per a commemorar el Dia Mundial de les Biblioteques. També emmarcat en els actes de Tardor Literària, la biblioteca es va traslladar a la plaça per a convertir-se en un espai de literatura a l'aire lliure. Després del discurs de l'alcalde en la qual va valorar la labor dels bibliotecaris i de les bibliotecàries, es va portar a terme l'entrega de premis del programa d'animació lectora «El repte lector». Els participants van rebre un detall com va ser una bossa per a l'esmorzar reciclable i reutilitzable. També es va sortejar 3 xecs de distintes quantitats de lots de llibres. Prèviament a aquest acte, a l'Antiga Estació es va realitzar un Scape Room concertat amb els col·legis del municipi; es tracta d'una activitat que tindrà més sessions al llarg de la setmana en diferents biblioteques. A les 18.00 h va tindre lloc el concert «Un munt de cançons» a càrrec de La Factoria. Finalment, a les 19.30 h es va inaugurar l'exposició produïda pel col·lectiu arteEnred en el qual els i les artistes plàstics inspiren les seues obres en la novel·la de Joanot Martorell Tirant lo Blanch. Es pot visitar a les Sales de Lectura de la Biblioteca Central amb un horari de dilluns a divendres de 10 h a 21 h i dissabte de 10 a 13.30 h. Així mateix, les diferents biblioteques també van oferir ahir una venda solidària de llibres, que romandrà fins al 29 d'octubre, per tal de commemorar el Dia Mundial de les Biblioteques. Els diners recaptats aniran a benefici de l'Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer La Safor, l'Associació Espanyola Contra el Càncer de Gandia i l'Associació Parkinson Gandia Safor, entitats col·laboradores amb la Xarxa de Biblioteques. L'horari serà de dilluns a divendres de 17.00 h a 20.00 h i a la Biblioteca Central també dissabte d'11.00 h a 13.00 h.