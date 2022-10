Un informe de 2021 sobre la Pobreza en España señala que más de 13 millones de personas estaban en riesgo en 2021. Casi el 45% llega difícilmente a fin de mes. Aumentan las personas pobres con empleo. Las que tienen estudios medios o universitarios entre quienes están en riesgo. Un 33,4% de los hogares no puede afrontar gastos imprevistos.Esto es un resumen en titulares.

Así lo recoge el informe presentado en el Congreso de los Diputados por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES). Aunque señala una mejora con respecto a 2015, sigue mostrando los efectos de la crisis de la pandemia en la población. Todavía no incluye las consecuencias de la Guerra de Putin, la crisis económica derivada de la situación que vivimos y el efecto del aumento de la inflación.

Sobre otros aspectos como la nacionalidad, se indica que el 80% de los pobres son españoles. Mientras que si se tiene en cuenta el sexo, las mujeres registran peores tasas que las de los hombres, en la totalidad de los indicadores. España es el cuarto país de la UE con más riesgo de pobreza y exclusión. Respecto a la pobreza por regiones, el informe muestra una España dividida en dos mitades, en la que las regiones del norte tienen tasas bajas en los indicadores de pobreza y exclusión, encontrándose Navarra y País Vasco entre los niveles más bajos, con el 14,7 % y el 16 % respectivamente. Las comunidades autónomas del sur, por el contrario, muestran tasas muy elevadas, con Andalucía y Extremadura a la cabeza, ambas con el 38,7 %. Si se compara la tasa de España a nivel general con la del resto de países de la Unión Europea, nuestro país sería el cuarto con mayor riesgo de pobreza y exclusión, solo por debajo de Grecia, Bulgaria y Rumanía. Hasta aquí los datos.

Bancos de alimentos -qué ironía llamarlos bancos- colas del hambre, comedores sociales, desahuciados, familias sin presente, ni futuro y angustia vital. Seamos realistas no miremos hacia otro lado. El gobierno de Pedro Sánchez decretó un Ingreso Mínimo Vital reconozcamos el esfuerzo. Luego la derecha lo criticó por inadecuado. Pero es una vergüenza para todos los políticos nacionales que en el siglo XXI haya gente que no tiene ni para comer. ¿Cómo quieren que las personas crean en los políticos si son incapaces de combatir esta lacra social mediante un pacto de Estado? ¿Les incomoda ir de cara y convertirlo en prioritario? ¿El sistema capitalista neoliberal es un fracaso de los siglos XX y XXI? ¿De verdad no hay soluciones ante la pobreza en este país? Demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiadas respuestas vacías de los poderes económicos ,empresariales, políticos y sociales sencillamente porque a los ricos y a los poderosos nunca les interesaron los pobres. La caridad serena sus conciencias, los derechos les incomodan. Cuando se sumen al informe del año que viene la guerra, crisis e inflación los datos serán más descarnados, al tiempo.

A los de derechas, que defienden valores religiosos, les recordaría ciertas menciones bíblicas: dar de comer al hambriento, dar hospicio al desahuciado, atender al desvalido y que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Me parece que lo tienen crudo si defienden no aumentar impuestos a los que más tienen, no gravar beneficios empresariales, aumentar la aportación de los ricos y negar la solidaridad fiscal. La puerta del cielo estará cerrada. Pero a la izquierda le diría que defienda la justicia social, la solidaridad, la igualdad y la ayuda a los más necesitados con hechos reales, enfrentándose a quién sea y no con falsas promesas rimbombantes, por temor a los poderes y manipuladores económicos, quienes militan en grandes corporaciones, cuyo único fin es aumentar sus beneficios aunque la pobreza se instale en nuestras vidas. ¡Qué iluso soy! ¿Otro país es posible? Me niego a decir que no. Las derechas son egocéntricas y las izquierdas timoratas. No salimos de pobres.