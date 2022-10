La regidora de Patrimoni històric, artístic i cultural, Alícia Izquierdo, ha visitat les excavacions que, des de començaments de mes, el Museu Arqueològic de Gandia està duent a terme a la fortalesa de Bairén.

Acompanyada dels directors de la intervenció, l'arqueòleg municipal i director del MAGa, Joan Negre i de l'arqueòleg, Pau Garcia Borja, la regidora va conéixer de primera mà els resultats d'aquestes intervencions, l'objectiu final de les quals és entendre la història de la fortificació gandiana, recuperar tots els seus espais enterrats i posar-los any a any en valor perquè tota la ciutadania conega un dels seus monuments més rellevants i representatius.

Segons informa l'Ajuntament de Gandia en una nota de premsa, ara mateix només un 20% del jaciment ha sigut excavat i les troballes i la informació que aporta cada any són sempre sorprenents. "Poc a poc i amb constància, Bairén es convertirà en un referent, tant dins el món de la investigació històrica i arqueològica, com en el seu paper com a eix vertebrador d'un nou model de turisme, basat en el nostre patrimoni cultural i mediambiental i que complemente les nostres magnífiques platges, gastronomia i festes. Bairén és el nostre passat, el nostre origen com a territori, com a comarca, però és també una porta cap a un futur sostenible, verd i cultural", ha declarat la regidora Izquierdo.

Els objectius de la intervenció d'enguany han sigut l'excavació del sector sud de l'Alcassaba per a evitar el deteriorament de l'espai i les estructures que ja havien aparegut en anteriors actuacions. «En concret, s'hi han pogut identificar diverses estructures d'habitació (actualment sota estudi) a recer dels magatzems, ja recuperats i museïtzats l'any passat. Tota la informació i els materials recuperats en estes excavacions formaran part de la mostra "Bairén i el llegat andalusí", una exposició de caràcter permanent que a finals d'any obrirà les seues portes al Museu Arqueològic de Gandia», ha explicat Negre.

Una nova sala del MAGa que vol donar a conéixer el passat islàmic de la Safor, un període històric que, entre els segles VIII i XVI va marcar de forma profunda el nostre territori i que ara torna a veure la llum gràcies a estes actuacions arqueològiques i museístiques.