La matriculación de FP alcanza otro récord en la Safor al crecer casi un 10%

La Formación Profesional ya no es la opción para los que no tienen un nivel académico para enfocar sus estudios hacia la universidad. Esta modalidad formativa ha demostrado, en los últimos años, que necesitaba mimo, inversión y que se apostara por ella como una opción muy válida para el desarrollo profesional de las personas, algo que ha hecho la Conselleria de Educación en los últimos años. Los datos le están dando la razón y el hecho de que cada vez sean menos los y las jóvenes que desde la ESO dan el salto a bachillerato y más los que se decantan por la FP demuestra que se ha convertido en una herramienta que no solo abre puertas a nivel laboral sino que permite seguir un itinerario distinto en caso de que después se decida finalmente optar por acudir a la facultad.

La Safor, además, es una de las comarcas donde más músculo tiene ahora mismo la FP, tanto a nivel de oferta, donde cada curso se crean alrededor de una decena de especialidades nuevas, como de demanda, ya que cada vez son más los alumnos y las alumnas que se decantan por esta opción. Para este curso se han matriculado en los institutos de Gandia, Oliva, Tavernes, Xeraco, Bellreguard y Villalonga un total de 4.056 alumnos y alumnas. Se trata de una cifra record, que supone un incremento del 10% respecto al ejercicio anterior, un porcentaje muy por encima de la media de la Comunitat Valenciana, que es del 7,2%. En concreto, hay 367 alumnos y alumnas más que el pasado ejercicio, cuando hubo 3.689 matriculados. Se trata del segundo incremento más alto en los últimos cinco cursos, por detrás de la del curso 2020-2021 que fue del 13,4%. Las cifras de los últimos cinco cursos demuestran la tendencia positiva de la Formación Profesional en la comarca de la Safor. No en vano, desde el curso 2018-2019 hasta el presente (2022-2023) se ha incrementado el alumnado en un 32,7%, por encima del 28,5% de la media de la Comunitat Valenciana. En concreto, actualmente hay matriculados 1.000 alumnos y alumnas más que hace un lustro. Una ocupación del 73,4% En los centros de secundaria de la Safor se imparten 17 del total de 25 familias de Formación Profesional que existen, divididas en grado básico, medio, superior y cursos de especialización, que son conocidos también como los máster de la FP. Para el presente curso se ofertaban un total de 5.524 plazas, lo que significa que se han cubierto el 73,4%. La familia que registra mayor porcentaje de matriculación es la de Imagen Personal, donde se ha ocupado el 100% de las plazas ofertadas, aunque es cierto que apenas eran 18 al ser el primer curso que se imparte. La que sin duda es la preferida es la rama sanitaria, en la que, de los 600 puestos ofrecidos para este curso, se han llenado 555, lo que se traduce en un porcentaje del 92,5%. Le sigue la familia de Imagen y Sonido, con 286 de las 340 plazas adjudicadas (84,1%), mientras que los cursos englobados bajo la especialidad de Servicios Socioculturales y a la Comunidad se ha situado en un 82,5%, con 421 alumnos y alumnas de los 510 que se podrían haber matriculado. La comarca de la Safor ofrece 17 del total de 25 especialidades de FP que existen La familia de la que más plazas se han puesto a disposición del alumnado es Informática y Comunicaciones, con 922, de las que se han ocupado 617, un 67%. La rama agraria es la que presenta menor porcentaje, con un 45%. Aun así, durante el presente ejercicio estudian un total de 108 (se ofrecían 240 plazas) personas en esta familia, lo cual es una cifra muy aceptable, mientras que la rama de industrias alimentarias ha atraído a 29 personas, un 48,3% del total de las 60 plazas que se habían habilitado. Entre los nuevos títulos que se han implantado este curso destaca la buena aceptación que han tenido especialmente el de peluquería y estética, que ha completado el 100% de las 18 plazas ofertadas en Grado Básico, y el de Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación, de Grado Medio, que ha alcanzado el 80% con 24 matriculados en las 30 plazas ofertadas. La especialidad de Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural (Grado Medio), por su parte, ha alcanzado el 67% de matriculación, mientras que el único título nuevo de Grado Superior, el de Gestión de Ventas y Espacios Comerciales también ha tenido bastante buena acogida, con un 60% de matriculación (18 alumnos para 30 plazas ofertadas). En la Safor, la mayoría del alumnado de FP se concentra en el Grado Medio, con un 46,6% del total de los matriculados (1.890), seguido del Grado Superior, con un 40,7% (1.652) y el básico, con un 12,1% (490). Los cursos de especialización están en una fase muy inicial y aún no se están dando a conocer, por lo que cuentan con 24 alumnos, que ocupan un 40% de las 60 plazas. Tamarit: "Continuaremos ampliando la oferta de FP en la Safor" Sin duda, la apuesta decidida de la Conselleria de Educación por convertir la FP en un itinerario directo hacia el mundo laboral está detrás del hecho de que cada vez sean más personas las que se deciden por matricularse en este tipo de formación. El trabajo de la administración se suma a la implicación del mundo empresarial, lo que está ayudando a enfocar los títulos que se ofrecen a la demanda real de las empresas. Esa colaboración hace que haya títulos en los que, literalmente, los empresarios están a las puertas de los institutos esperando a que el alumnado salga con su título bajo el brazo para contratarle. En ese sentido, la consellera de Educación, Raquel Tamarit, a preguntas de Levante-EMV, ha señalado que "el aumento de un millar más de estudiantes de Formación Profesional en la Safor es el resultado del empuje del nuevo modelo de FP que estamos implantando a lo largo de nuestro territorio, un modelo donde la vinculación entre formación y trabajo futuro de calidad es cada vez más firme y donde a través de los Consejos Territoriales de la FP, como el de la Safor, estamos ampliando la oferta de títulos de FP anclados a las necesidades de los sectores productivos de cada comarca". Tamarit señala, a su vez, que el resultado de esa apuesta por la FP en la Safor se ve en que el incremento de alumnado es superior a la media de todo el territorio autonómico gracias a la ampliación de oferta que han experimentado en los últimos años los institutos de la comarca. "Hemos creado seis titulaciones de FP que antes no existían, introduciendo nuevas familias profesionales para dar respuesta a las necesidades de las empresas de la Safor", añadía la consellera. En este sentido, la responsable de Educación incidía en que ha incidido en que "continuaremos ampliando la oferta de FP de la comarca en los próximos cursos y con el nuevo Centro Integrado Público de FP que estamos proyectando en Gandia".