¿Por qué se presenta a las primarias para ser candidata a la alcaldía de Gandia por Compromís?

Podría decir que de un año hacia aquí el crecimiento de Més (antes Bloc) ha sido considerable en Gandia y ha habido personas que están en la formación que me han animado a presentarme para un proyecto que aglutina a mucha gente. Lo que queremos es ofrecer es una propuesta de equipo, con un liderazgo fuerte que cohesione y que represente una idea de gobierno en esta ciudad. Hace mucho que demostramos ‘trellat’ y por eso planteamos una alternativa directa a la alcaldía.

¿Es cierta esa percepción que se aprecia desde fuera de un cierto enfrentamiento o conflicto en la coalición Compromís de Gandia?

Yo no lo veo. Igual tienes esa percepción porque hay personas que han hablado contigo, pero yo no tengo esa impresión. El video que publiqué como presentación de la campaña ha tenido un boom en las redes, he recibido mensajes de apoyo, animándome. Si a lo que te refieres es que pueda haber personas o voces a quienes yo no les agrado, no hay problema. Discrepar es normal, el pensamiento único solo se da en las dictaduras y Compromís es una coalición con muchas sensibilidades. Lo que sí considero es que es un error querer trasladar al ámbito de lo personal situaciones políticas. Pero insisto, yo no percibo ese conflicto al que te refieres.

Primarias entre la militancia. ¿Por qué solo a la militancia, como defiende Més, su partido, y no abiertas a los simpatizantes, como pide Iniciativa?

El colectivo de Iniciativa en Gandia las ha ha pedido, pero el reglamento de primarias aprobado por los tres partidos que integran Compromís (Més, Iniciativa y Els Verds), recibió el apoyo del 98% de sus representantes. Y ahí dice que si no hay un acuerdo para la lista electoral se va primarias a los militantes. En este caso en el colectivo de Gandia, como no hay acuerdo, serán primarias abiertas a la militancia en el mes de febrero.

¿Usted ya descarta un acuerdo en Gandia?

En absoluto. Los acuerdos se pueden dar hasta el último minuto cuando hay intención de sumar y de liderar un proyecto que cohesione a la mayoría. Yo así lo veo, si es que por acuerdo quiere decir volvernos a sentar...

...Sí, me refiero a un acuerdo entre usted y Josep Alandete, que ha anunciado que se presentará a las primarias.

Ahí yo también discrepo con el planteamiento porque a mi compañero Pep lo he escuchado muchas veces decir que le gustaría repetir, pero a día de hoy la única candidatura presentada es la mía. Es cierto que desde el primer día, cuando se le ha preguntado, Pep ha mostrado su ilusión por volver a ser número 1 en la lista, pero hasta ahora no ha dado el paso de presentar candidatura. En Compromís aprendimos hace mucho que la suma nos hace más fuertes, y el ejemplo son las anteriores primarias, cuando nos presentamos dos candidatos. Yo perdí por seis votos y me puse a disposición del partido, pero fueron las mismas personas de la Ejecutiva y de la asamblea las que consideraron que sería un error perder ese potencial, y de ahí surgió que el cabeza de lista fuese Josep Alandete y yo de dos.

¿Se podría dar eso en el caso de que vuelvan a celebrarse primarias ahora?

En este momento yo no contemplo ese panorama. En cuatro años las cosas han cambiado. Més es una fuerza que ha incrementado su presencia en Compromís, y por eso es lógico que reclamemos el cabeza de lista.

¿Si hay primarias y usted gana, integraría a EU, Podemos u otras fuerzas en la candidatura?

Por supuesto. Siempre he sido partidaria de sumar a los partidos que compartimos ejes programáticos. Revalidar el pacto de Més Gandia, e incluso sumar más fuerzas. Nosotros queremos implementar políticas de izquierda, feministas, ecologistas, que tengan como eje la inclusión social, la diversidad, el respeto por las políticas LGTBI... Todos los partidos que están en ese espectro ideológico podríamos ir juntos, y creo que lo tenemos que intentar otra vez.

¿Cómo valora este ‘Pacte del Serpis’ con el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Gandia?

De forma positiva, pero no tenemos que olvidar que somos dos partidos diferentes, y a las pruebas me remito. Si se mira atrás, ha habido temas en los que, después de mucho hablar, nos hemos puesto de acuerdo, otros en los que no y otros sobre los que hemos decidido no hablar. Ahora bien, diálogo e intención de acuerdo siempre ha habido. Yo he estado en algunos de esos grandes debates. Le recuerdo el caso de autorizar o no usos comerciales en Sanxo Llop, que ganamos nosotros, y gracias a eso hoy estamos donde estamos. Y tuvimos el hotel de la Ducal, el glámping, la ampliación del puerto, la CV-60... Pero es que no pasa nada, ellos son el PSOE y nosotros Compromís.

La prolongación de la CV-60 o la autorización del glámping, aunque se haya reducido en mucho el proyecto, ¿pueden romper el Gobierno de Gandia?

No. Este gobierno no se va a romper. Desde el primer mes de gobernar juntos hemos tenido el mantra ese de que, ante cualquier diferencia, íbamos a romper, pero después el PP nos acusa de ser el perrito faldero del PSOE y de votar siempre a favor de sus propuestas. Aquí hay cosas que ambos partidos compartimos y otras que no, y lo de gestionar la discrepancia, por supuesto que tiene que ser así.

«El candidato del PP no es rival de Compromís»

El Gobierno de Gandia tiene quince concejales y quedan siete meses para las elecciones. ¿Es usted optimista en el sentido de repetir esa mayoría?

Sí, lo soy. Muchos me preguntan por el temor que la extrema derecha entre en las instituciones. Vox hace cuatro años estaba en la cresta de la ola y no sacó representación en Gandia. Pero es que esta ciudad nunca ha sido de extremos, ni de derecha ni de izquierda. Y respecto al PP, que acaba de anunciar un nuevo candidato, se vende que Juan Carlos Moragues es un supergestor. Hombre, yo lo conozco y es una buena persona...

¿Cree que es mejor candidato que Víctor Soler?

Pues no. Víctor tiene una experiencia acumulada en la política local que no tiene Juan Carlos. Cuando eres conseller o delegado del Gobierno la gente no te para por la calle para decirte que el árbol que tienen ante su casa desprende resina y acumula mosquitos. La política local curte muchísimo y se tiene que tener mucha paciencia y ejercer mucha compresión. Pero dicho eso, a mí el candidato del PP me importa poco, porque no es rival de Compromís, no compartimos nada con ellos, son opciones políticas totalmente diferentes. Cómo afecta Juan Carlos Moragues al PSOE, que lo digan ellos, pero a Compromís nada. Moragues es una persona de derechas, conservadora, del ámbito del neoliberalismo económico... El PP gobierna para que los privilegiados mantengan sus privilegios, y nosotros somos de izquierdas y progresistas que intentamos que la justicia social y la inclusión sean los ejes vertebradores de la sociedad.

Si se sitúa usted en una mesa de negociación para repetir el acuerdo de gobierno con el PSOE tras las próximas elecciones, dígame algún aspecto importante que pondría encima de la mesa.

Siempre hemos pedido la alcaldía...

...pero eso es una cuestión de aritmética, del número de concejales que cada uno obtenga.

Es que si ninguno de los dos suma nadie tiene la alcaldía. Yo creo que cuando alguien negocia no tiene que ser ni pretencioso ni faltón. No creo que yo planteara nada que el PSOE no pudiera asumir. El PSOE tuvo la alcaldía en la pasada legislatura porque nosotros votamos a Diana Morant, de lo contrario no lo habría sido. Y en esta legislatura, a raíz del repentino nombramiento de la alcaldesa como ministra, nosotros fuimos impolutos. Respetamos votar a José Manuel Prieto cuando habríamos podido abrir una nueva negociación. Fuimos leales, honrados y honestos. No se trata de una batalla de egos, sino que nuestro planteamiento es que podemos ser una opción para liderar el gobierno en esta ciudad. Ahora bien, nunca pondremos por delante de eso el desarrollo de las políticas que queremos ejercer desde Compromís. Tenemos que entender, el PSOE también, que el gobierno somos todos y todas.