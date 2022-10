El miércoles pasado se ratificó como candidato a la Alcaldía de Gandia a Juan Carlos Moragues por el Partido Popular. Los que somos del Partido y llevamos años construyendo esta iniciativa vemos esto como normal y dentro de la legalidad de los estatutos que rigen este partido. Ejemplo máximo, el propio Víctor Soler, que estoy seguro que con dolor pero con honor y lealtad a las siglas que representa, ha dado paso al nuevo candidato. Los que profesamos amor a Gandia entendemos que la única forma de salvarla de la ruina en la que nos ha metido, primero Diana Morant y luego José Manuel Prieto, es estar unidos bajo un mismo estandarte, el que ahora porta Moragues. Con tu permiso amigo lector, voy a cambiar de tiempo verbal y voy a dirigirme a Juan Carlos, de alcalde de Gandia que fui a alcalde de Gandia que será.

Amigo Juan Carlos, seguro que serán muchos los que ahora te den la enhorabuena y también, seguro muchos y con buena intención, los que querrán orientarte en este nuevo devenir. Pero alcalde de Gandia del PP solo ha habido uno y se llama Arturo Torró.

Todo esto te lo cuento para que no vayas con paños calientes, tienes delante de ti una Gandia arruinada, desilusionada y con pérdidas de oportunidades históricas. Tanto Morant como Prieto están cortados por el mismo patrón, que vienen practicando el oportunismo desde que empezó la democracia. Son expertos en todo tipo de arreglos, con Compromís, con Mut, con Unión Valenciana, con Peris… incluso yo diría que con Vox si hace falta, todo por no perder el tan preciado sillón que les da acceso a la gloria. Su forma de enfocar la economía es muy sencilla y más antigua que la Piedra de Roseta: cierran el grifo, desprotegen a la ciudad de inversión y gastan el dinero colocando a los suyos. Se otorgan el don del saber, y desde esa falsa atalaya lanzan discursos vacíos de contenido, pero con palabras escogidas y repetidas cien veces como el famoso «remanent de tesorería», que, como he dicho, lo tienen porque no amortizan a bancos, reducen servicios, no hacen inversión y tienen a pan y agua a las asociaciones.

Te equivocarás si vienes con libros de poesía, en eso Prieto es experto y te ganará. Te equivocarás si vienes a colaborar con ellos para hacer grande Gandia, acabarás trabajando para ellos y los méritos por supuesto ni los esperes. Eres una amenaza, tu currículum, tanto en gestión laboral como en gestión política, te avalan y eso les preocupa, porque ahí no tienen armas. Lo han demostrado en ocho años, han arruinado Gandia, nos han quitado la capitalidad, la ilusión y el prestigio turístico, en ocho años han instalado el provincianismo, la mediocridad y el cutrerío en cada rincón de la ciudad. Y tampoco esperes mucho de los dirigentes de los colectivos que dormitan. Han sido infectados con la peor de las pócimas, el servilismo del pedigüeño, que llevados al caos agradecen a los que los llevaron a esa situación, un trozo de pan.

Sin miedos ni complejos, dilo alto y claro: que este gobierno está permitiendo la entrada de inmigrantes sin control, que ya hay barrios como el Raval, la Plaza de España y otros más que son verdaderos guetos. Que Beniopa es un foco de conflicto e inseguridad. Necesitamos ya la revisión del padrón que iba hacer el PP, poner controles de empadronamiento como hicimos en mi periodo de alcalde, reduciendo la población de Gandia en 3. 000 habitantes.

Amigo Moragues, el presidente Carlos Mazón te ha encargado una labor muy importante: «Ganar, Ganar y Ganar», y para ello no te queda otra que demostrar que así vamos al precipicio, que en unos pocos años más, Gandia será un pueblo mediocre, sin oportunidades para nuestros hijos, sin comercio ni hostelería de nivel y los hoteles acabarán cerrando todo el invierno, como ya lo hacen. Y ojito a los lobos con piel de cordero de nuestras filas. Recibirás consejos de que suavices el mensaje (por supuesto, te hablarán más de mí porque le pillé el doble juego), no te fíes un pelo. Son los perdedores de siempre que en privado toman café con «Voceros y Culturetas» y presumen de talante dialogante y democrático, estos son los peores. Con cualquier excusa crean discursos ambiguos, por eso siempre han perdido. Amigo, si quieres ganar, proyectos y gestión. Ellos lo único que quieren es diálogo, que hables tranquilo, bajito, pausado, talante y que no muestres tu talento. Te voy a dar un consejo que a mí me funcionó: mira a la gente de Gandia como a tus propios hijos, y no hace falta más. Te enfadarás, lucharás y sacarás el genio suficiente para combatir a estos profesionales del «bambar i no fer res». Suerte amigo y como te he dicho, me tienes a tu disposición, todos queremos verte de alcalde, Gandia necesita tu experiencia y tu gestión. Suerte.