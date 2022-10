Se preguntaba hace unos meses el crítico literario Ignacio Echevarría en uno de los suplementos culturales que aún quedan si leer si literatura seguía siendo «sexy», es decir, un hecho incitante, sugestivo, socialmente apreciado y con futuro. Después celebraba que el libro, como objeto físico, goce todavía de una salud que, siendo delicada, está lejos de haber cumplido los agoreros pronósticos que hace diez años le auguraban los apóstoles del e-book: al fin y al cabo, se abren nuevas librerías, se crean, aunque modestos, nuevos sellos editoriales y el sector, pese a los zarpazos del coronavirus, ha resistido. Pero la realidad no parece tan alentadora si ampliamos el foco más allá del extraño mercado peninsular (las librerías emblemáticas siguen echando el cierre, como las Gilbert de París hace tres años), lo proyectamos sobre el futuro inmediato –digamos a diez años vista- o nos preguntamos por qué seguimos evaluando el llamado «mundo del libro» con criterios del siglo anterior cuando el mundo, y no solo el del libro, se encuentra sometido a toda clase de transformaciones.

Desde hace más de una década se repite con insistencia que el «mundo del libro» se encuentra ante un «cambio de paradigma», vaga expresión que no aclara nada y podría trasladarse a casi todo lo que nos rodea. Si prácticamente cualquier cosa en la que pensemos –la política, el trabajo, el ocio, la salud, la comunicación, las relaciones sociales, la opinión pública, la tecnología, el sexo, la guerra, el periodismo etc.- parece sometido a un vertiginoso proceso de cambios, es un misterio por qué el libro y la lectura todavía se sostienen en códigos, estructuras y ritos anacrónicos, como, por ejemplo, los que rodean a los premios literarios organizados por los ayuntamientos españoles, que ya eran viejos hace treinta años.

Rara vez suele plantearse la cuestión de por qué España es un país con unos índices de lectura muy bajos, pero en el que se convocan anualmente más de 3.000 premios literarios. Pues no parece precisamente un caso de puesta al día que ese añejo armazón administrativo-literario siga en pie en todas las lenguas oficiales del estado sin acusar ningún cambio de fondo tras cuarenta años de políticas culturales democráticas. Para Constantino Bértolo, otro crítico, (o sea, un ejemplar cultural del mundo de ayer) los premios literarios españoles, su exuberancia y salvo unos pocos casos, su aplastante inanidad, ponen en evidencia «la pobreza cultural y escasa tradición lectora de la comunidad que los soporta». Ni siquiera nos preguntamos si este hombre tiene razón.

El devenir de los premios literarios municipales ha sido tradicionalmente polémico, piedra de pequeños escándalos gremiales y con frecuencia una simple excusa para que su herrumbroso engranaje, (que en muchos casos funciona como un sistema de socorros mutuos entre camarillas de letraheridos o como vehículo de los más descarados negocios editoriales), no deje de sonar en nombre de «la cultura».

Sin embargo, el rendimiento literario de esos premios ha sido más que cuestionable, pues durante cuarenta años no han producido, en relación con la narrativa, por ejemplo, más que un número de obras que nadie recuerda salvo la familia del autor (y quizás no siempre con simpatía) ni vuelven a reeditarse a pesar de la «alta calidad» que en cada ocasión invariablemente les asignan los jurados. Que tampoco se asocien tales certámenes locales a la renovación literaria, a la crítica, la experimentación o (como pedía Manuel Baixauli en un artículo publicado en El Temps para los que se convocan en catalán) al descubrimiento de autores noveles se explica porque la inmensa mayoría carecen de otro propósito que el de perpetuarse burocráticamente año tras año, por razones indescifrables que ya van resultando cómicas. El hecho de que los premios municipales interesen infinitamente menos a los lectores que a quienes los patrocinan y gestionan quizás explique el descrédito y el estado zombi que sufre eso que algunos –entre ellos el propio Ignacio Echevarría- llamaron hace unos años «Cultura de la Transición» para señalar un periodo agotado. Lo que no parece importar gran cosa a los departamentos de cultura ni a los concejales del ramo de los ayuntamientos que los convocan ni –por la parte que nos toca- ha inspirado la menor iniciativa exploratoria sobre los tiempos que corren y los que ya han pasado.