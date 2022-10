El corredor Andreu García Artes, del Club Clínica Alejandro Sanz, se ha proclamado vencedor absoluto la segunda edición de la prueba atlética 10k Oliva Nova, que se disputó este pasado domingo con 600 participantes en liza. En féminas, la ganadora fue Cristina Fernández del Teso, de la Escuela del corredor Paco Milán, con marcas de 00:33:56 y 00:41:07 respectivamente.

Está 2ª edición tenía carácter solidario de la mano de Rotary Club Mediterráneo y 1 eur de cada inscripción se destina al proyecto ¡Agárrate a la vida! en prevención del suicidio.

Tras el éxito de la primera edición, el Resort Oliva Nova ha querido seguir apostando por este evento y por este trazado innovador en el mundo del running. Oliva Nova es un destino que apuesta continuamente por el deporte como estilo de vida y, por eso, no duda en añadir paquetes deportivos a las experiencias que los huéspedes pueden disfrutar durante su estancia en el Resort. "Empezamos en 1995 con el Club de Golf y el diseño del campo por parte del legendario golfista español Severiano Ballesteros; después pasamos a incorporar los campos de césped natural para la práctica profesional del fútbol y el rugby; seguimos con el proyecto del Centro Ecuestre Oliva Nova donde se celebra el Mediterranean Equestrian Tour desde 2012; en 2017 apostamos por el ciclismo de la mano de Alberto Contador, que cada años cuenta con miles de inscritos a su Gran Fondo; y en 2021 decidimos incorporar un nuevo deporte: el running, que creemos que tiene mucho futuro y mucha cabida en todos los ámbitos de Oliva Nova", afirma Pablo Borho, director de marketing de Oliva Nova Beach & Golf Resort”.

Oliva es una ciudad deportiva reconocida en la Comunitat Valenciana, tanto por el gran número de clubs deportivos que invierten mucho tiempo en el deporte base como también por iniciativas privadas como Oliva Nova Beach & Golf Resort que combina a la perfección el ocio y el deporte con instalaciones de primer nivel. “Todo esto ayuda a posicionar la zona a nivel turístico y la 10k Oliva Nova es un evento tremendamente atractivo y exclusivo en el mundo del running. La segunda edición ha consolidado el evento y estamos convencidos de que la 3ª edición será mucho más multitudinaria si cabe!, aseguraba Yolanda Navarro, concejala de deportes del Ayuntamiento de Oliva.

Chema Martínez, atleta español considerado uno de los mejores fondistas de la historia, no quiso perderse la cita a pesar de no haber podido revalidar su título debido a una lesión. Convertido en el nuevo Brand Ambassador, se suma a la familia Oliva Nova para aportar todo su conocimiento del mundo del atletismo. "La visita a Oliva Nova es una cita obligada, tanto mi familia como yo nos sentimos como en casa", afirma Martínez, quien exprime al máximo sus horas en el Resort siempre que lo visita. El objetivo principal del tándem Oliva Nova-Chema Martínez, no es solo consolidar la 10k Oliva Nova como evento deportivo sino también posicionar el Resort como destino deportivo entre los amantes del running. “No existe una carrera igual. Todo el entusiasmo que siento por el running y todos los planes que hay de cara al futuro se traducirán en posicionar el destino y en aspirar a que todos los amantes del running se lleven un buen recuerdo de la experiencia vivida en el Resort", asegura entusiasmado Martínez.