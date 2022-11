A Ramonet Peiró, in memoriam

Hi hagué un temps que Gandia, igual que totes les ciutats, tenia sales de cine. Eren edificis singulars i enormes, en alguns casos amb més de 1.000 butaques, on projectaven pel·lícules tots els dies de la setmana. El Torreón, el Goya, el Paz, el Colom, el Serrano, a més d’uns altres tants cines d’estiu, terrasses on podies vore dos pelis i menjar-te un entrepà de sepionets a l’aire lliure, oferien una àmplia programació que el poble va consumir amb assiduitat fins a mitjans dels anys 80. Molts som encara capaços de recordar amb pèls i senyals com, quan i amb qui vam vore més d’una mítica pel·lícula i en quin cine, abarrotat per a les grans estrenes, vam viure aquell transcendental moment.

Dos factors van contribuir de manera considerable a la desertització de les sales de cine: l’aparició del vídeo domèstic i una oferta televisiva cada vegada més atractiva amb l’inici de les cadenes autonòmiques i privades a finals dels 80. Ambdós casos suposaven una proximitat, una comoditat i una llibertat d’elecció mai no viscuda fins aleshores que, per descomptat, guardaven una carta marcada en la mànega: la reclusió a l’àmbit privat d’allò que durant molt de temps havia sigut un espai social d’experiències vitals compartides. La pantalla de la tele, cada vegada més gran i amb més qualitat, anava a poc a poc guanyant protagonisme en la nostra sala d’estar fins acabar apoderant-se de totes les estances de la casa i semblant-se cada dia més a la distopia que Orwell vaticinà en el llibre 1984: una societat on tot estava sotmés a una ultratirania tecnològica. Tothom volia tindre una cadena de televisió. Ja res tornaria a ser com abans.

També Gandia es va sumar al corrent modern i vam tindre teles. Tele Gandia (TVG), la primera inciativa, va sorgir en la Fira de 1986. Durant els dies que duraven les festes es va emetre, des d’un elemental estudi disposat per a l’ocasió en l’entresol que la UPG tenia en el Passeig de les Germanies, una programació que durava aproximadament una hora diària. Contenia entrevistes en directe a persones relacionades amb la Fira que feien uns joveníssims Òscar Martínez i Gema Hernández, amb la col·laboració d’un incipient professional de la ràdio com Ximo Rovira. A més hi havia resums de la jornada festiva i reportatges sobre temes de Gandia. Especialment interessant fou l’entrevista que Ferran Garcia-Oliver realitzà a Franco Battiato en l’Hotel Bayren poques hores abans de la memorable actuació que el cantant italià feu sota una pluja inclement al pàrquing del Serpis, ple de gom a gom. I memorables els esquetxs de conya que els teatrers de Pluja preparaven cada dia a partir del joc de paraules «La Fira de ta tia». L’experiència televisiva no va resultar del tot reeixida, però va obrir un camí inexplorat en la informació de proximitat, que en aquells anys era un valor social a l’alça. A més dels suports tradicionals del paper i les ondes radiofòniques tradicionals la informació local havia arribat també al món audiovisual per a quedar-se.

Posteriors iniciatives, com ara la privada Tele-5, impulsada per l’inquiet publicista Sebastián Dénia l’any 1988, amb capital aportat per empresaris i comerciants de la Safor, va ser possiblement la més destacable, on s’iniciaren locutors de la talla de Xelo Miralles, Miguel Ángel Picornell o Salvador Caudeli. En obrir Canal-9 la majoria d’ells van ser contractats degut a la seua experiència audiovisual i al coneixement i bon ús de la llengua. Durant un temps Tele-5 va coexistir amb Tele Safor, una altra cadena privada, fruit de l’entusiasme personal del tècnic Antonio Soriano, que emetia informatius i programes divulgatius des del seu estudi fotogràfic de la República Argentina, fins que va ser adquirida per Tele-5. L’any 1998 de la mà de Paco Piera, periodista foguejat en mil batalles, i amb l’impuls polític de l’Ajuntament de Gandia, naix Gandia Televisió, ubicada a l’Alqueria Laborde, amb suficients recursos tècnics, un projecte de gestió público/privada sòlid i personal solvent per a dur endavant una programació de qualitat. Tot i amb interrupcions va ser la tele que més va connectar amb la població durant els més de 12 anys d’emissió. A pesar d’això, o justament per això, la tele local va ser objecte de desig polític, cosa que va propiciar que l’escriptor Ignasi Mora accedira a la direcció i Josep Lluís Giménez a la gerència de l’ens entre 2001 i 2003 gràcies al pacte entre el PP i el Bloc. Gandia TV viurà durant eixos dos anys canvis i transformacions encaminades, segons declaracions de Mora, a «despolititzar-la».

L’última etapa televisiva arriba amb la victòria municipal del PP. El nou alcalde Arturo Torró decideix tancar Gandia TV al·legant raons econòmiques mentre subvenciona Tele7, una cadena privada nascuda uns anys abans amb un capital que molts relacionen amb el PP i el seu candidat. El 4 de juliol de 2011 és la trista data de defunció del projecte televisiu públic més longeu i més arrelat a esta comarca, amb una programació plural, de qualitat i totalment en valencià. En abril de 2012 furgonetes enviades per l’Ajuntament carreguen el material tècnic de GTV camí als estudis de Tele7 i del Grupo Radio Gandia, les dos televisions privades, «per evitar que es deteriore», segons declaracions del govern municipal. I ací comença una altra història.