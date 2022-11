«La safor, inundada». Así tituló Levante-EMV, tal día como hoy de 1987, la catastrófica riada, o más bien riadas, que dejaron bajo el agua todo el centro y el sur de la comarca a raíz de las fortísimas y persistentes precipitaciones ocurridas entre el 2 y el 3 de noviembre. Desde Xeraco a Pego la crecida y el desbordamiento de ríos y barrancos, como nunca antes se había visto, generó una ola de desolación y de pérdidas millonarias de las que se tardaron meses en recuperar.

De hecho, en 35 años y en esta misma zona no se ha visto una inundación como aquella. Hoy, gracias a muchas obras ejecutadas en este periodo, resultaría mucho más difícil que el caudal superara los cauces de ríos y barrancos, pero no es menos cierto que aquellas precipitaciones, que en varios días acumularon más de mil litros por metro cuadrado y que solo el día 3 de noviembre alcanzó el récord de 817 en Oliva y 720 en Gandia, no se han vuelto a registrar, de manera que tampoco se sabe a ciencia cierta el alcance del desastre que provocaría hoy en día esa brutal cantidad de agua en tan poco tiempo.

Además de los daños por arrastre de la corriente en zonas de interior, el mayor nivel de agua se concentró en zonas bajas, hasta el punto que desde las montañas no se podía apreciar la separación entre el mar y la tierra en muchos tramos de la costa. De norte a sur, el barranco de Beniopa, el río Serpis, el barranco de Beniteixir y la rambla de la Gallinera se convirtieron en las principales fuentes de destrucción. En estos 25 años en todos los cauces citados se han ejecutado obras valoradas en decenas de millones de euros que permiten laminar las avenidas e incrementar el ritmo de evacuación del agua. Como ocurrió cinco años antes en la Ribera durante la pantanada de Tous, un enorme dispositivo de protección civil, que incluyó unidades del Ejército, colaboró durante días para atender a la población e iniciar un regreso a la normalidad que fue muy largo.