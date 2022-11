Enzo Badenas Tejada (@enzobadenas83), de 14 años de edad, nacido en Gandia pero vecino de Beniarjó, es un piloto de motocross que ha obtenido el mayor éxito individual de su carrera deportiva al proclamarse campeón de España en la cilindrada de 85 centímetros cúbicos dentro de la categoría de 12 a 14 años de edad. Enzo, con una moto Husqvarna TC 85 2022, se aseguró el título tras la última prueba puntuable del campeonato nacional que se disputó en La Bañeza (León) el pasado fin de semana al ser el ganador de la segunda manga després de ser 10º en la primera, todo ellos tras sufrir una caída y una avería.

El piloto saforense afrontaba esta última cita del campeonato de España con tres victorias en otras tantas mangas, dos en Don Beniro (Badajoz) y la primera en Alhama de Murcia, por lo que se ajudica el título de campeón de la competición oficial de la Real Federación Española de Motociclismo.

El año que viene ya deberá competir en la cilindrada de 125 centímetros cúbicos en los campeonatos de la Comunitat Valenciana, de España y el de Europa, que son sus objetivos en 2023.

Pero Badenas también ha conseguido en 2022 un tercer puesto con la selección española en una carrera internacional disputada en Talavera de la Reina (Toledo), el Gran Premio de las Naciones. También compitió en el Mundial júnior en Finlandia, donde llegó a estar 7º, pero se cayó, e igualmente ha disputado el campeonato de Europa con final en la República Checa, siendo un 8º su mejor resultado.

Enzo Badenas Tejada pertenece al Motor Club Gata (de Gorgos) y estudia 3º de ESO en el IES Vall de la Safor de Villalonga. En su palmarés también sobresale un subcampeonato de España en 50 c.c. en 2017 o el título de campeón de la Comunitat Valenciana de 65 c.c. en 2018, entre otros logros.

Según sus propias palabras, "ha sido un final de temporada increíble, estoy súper contento y emocionado con todo lo que ha pasado este año porque no ha sido nada fácil. Han sido muchos kilómetros, sacrificio personal y familiar y de toda la gente que me ha rodeado. Pasando este año por el nacional, el europeo, mundial junior y las naciones europeas puedo decir que ha sido un año muy completo y estoy muy contento y orgulloso de todo lo que he conseguido".

El piloto destaca que "quiero agradecer de corazón a Javi, mi entrenador @motoxhouse, por todo el esfuerzo y dedicación hacia mi, lo hemos logrado!!!. Muchas gracias también a todos mis patrocinadores sin los que esto no hubiera sido posible, en especial a @familycash_es, @transavella y @brevia_corpor y, sobre todo, gracias a mi padre por no tirar nunca la toalla y confiar en mi. Pase lo que pase, sin ti nada de esto sería posible, te quiero".

El padre de Enzo es Rafa, un argentino de nacimiento que vive desde hace muchos años en Beniarjó con su mujere, Irene, vasca de origen, junto a sus hijos, el propio Enzo, y su hermana Bárbara. Ayer, en declaraciones a Levante-EMV, Rafa Badenas explicaba que "este año hemos tenido un presupuesto de unos 50.000 euros y para el año que viene serán 70.000 euros para hacer Nacional y Europeo". El problema, subraya Rafa Badenas es que "hay empresas que nos ayudan pero, en general, tenemos muy pocos medios, viajamos con nuestro furgón, sin mecánico ni asistencia en carrera, y se lo hago yo todo".

Para Rafa Badenes lo que ha logrado su hijo es "una hazaña", en base a que Enzo debe compaginar el deporte con los estudios, solo puede entrenar en Canals a la espera de que "encontremos una zona en la Safor que, aunque no sea un circuito, al menos sea de tierra para poder rodar con la moto. También acudimos a veces a Albaida y cada fin de semana hay que viajar Murcia, Castellón, Madrid o donde sea para entrenar sobre la moto". Enzo también se prepara físicamente con ciclismo y gimnasio.