A ocho meses de las elecciones municipales y autonómicas, con la gente acongojada por las noticias económicas que nos llegan del oráculo europeo, comprando menos cantidad y pagando más por todo ello y esperando al frío en este vera-toño me asaltan dudas casi existenciales. Me pregunto si el nuevo candidato del PP a las municipales en Gandia ejercerá de leal jefe de la oposición durante 4 años, si no se cumple su consejo de «ganar las elecciones para ser Alcalde y en beneficio de Gandia». Puestos a imaginar, si el Botànic perdiera los comicios y mandara un pacto de derechas, extrema y moderada, en la Comunitat Valenciana (PP-VOX-Ciudadanos) y a Juan Carlos Moragues le ofrecieran una consellería como la de Hacienda o Economía, ¿se quedaría en la oposición local o se marcharía corriendo a València?

Para tranquilidad de sus colegas militantes, votantes y simpatizantes sería bueno que firmara ante notario un documento comprometiéndose a quedarse, por lealtad y dignidad hacia su ciudad. Claro que lo justificaría con aquello tan socorrido de que «yo estoy al servicio de lo que mande el partido». ¿Y los ciudadanos qué pintan, nada? Será interesante saber quién va de número dos en la lista. ¿Vicent Gregori, Guillermo Barber, Carla Ripoll, Ana Penalba u otro/a? Pues igual se convierte en jefe/a de la oposición. Ya sé que falta mucho pero aclarar las cosas de salida es lo menos que merecen sus votantes. También falta menos para comprobar la renovación en la lista socialista, para saber si Vicent Mascarell y Liduvina Gil ceden sus plazas a nuevas personas o continúan estirando el chicle y se practica aquello tan sano de la renovación. Su validez ya la han demostrado de sobra pero se eternizan tanto en el cargo que como me confesó un peso pesado del socialismo local «la renovación comienza por el de enfrente, nunca por mí», y en ello estamos. El Alcalde, José Manuel Prieto, asumirá la lista que sea pero ¿las imposiciones forman parte de sus decisiones? Ya veremos. Compromís celebrará sus primarias en el mes de febrero de 2023. Casi mejor lo dejan para la primera semana de mayo y así se alarga la incertidumbre y la elección causará más sorpresa. Pero a día de hoy ya sabemos que la elegida por los del «botecito de las esencias» es Alicia Izquierdo, mientras que Pep Alandete ha sido nominado para dejar de ser cabeza de lista. Me lo confesó él mismo. No cuenta con las bendiciones del sector Bloc del partido y su adscripción a Iniciativa ha significado su defenestración. De nada sirven sus años de experiencia, ni haber gestionado una pandemia, ni que la ciudadanía le conozca. Lo que les pone es arrancar de cero cada vez. Ya saben, ellos se dan por satisfechos con participar, ganar es para otros. Sacar dos concejales es multitud, y tres es manifestación. Los ciudadanos están preocupados por el presente y las elecciones locales son el futuro. Esto es como la vida misma: una pareja vive con intensidad el año antes de la boda (elecciones) su entorno va aumentando el nerviosismo tal y como se acerca la fecha (candidatos, militantes y simpatizantes) hasta el día del casamiento (jornada de votaciones). Luego vendrán las alegrías y las decepciones. La política actual es tan imprevisible como los propios políticos y cada día comprobamos que sus actuaciones no conocen límites, ni mesura, aquello que más interese en cada momento. Leída una adhesión inquebrantable de Torró hacia Moragues. No se crean nada, sería una puñalada en su ego si Moragues mejora los resultados de Arturo en 2011, la primera y única hasta ahora mayoría absoluta en Gandia. Como decía Groucho Marx «estos son mis principios, pero si no les gustan tengo otros».