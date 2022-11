L’arbre genealògic dels Borja, com una vella olivera, és sorprenent per la grandària i la complexitat, de tal manera que s’assembla més a una xàrcia, formada per fils diversos procedents de llocs ben diferents, de Xàtiva i Canals, de Roma, de Gandia, de Ferrara, de Nàpols i Calàbria, de Castella i Lleó, de Portugal, d’Amèrica, etc. El cognom Borja, mesclat amb molts altres per matrimoni, encara ha complicat més la xàrcia familiar pels retrobaments matrimonials entre les diverses línies descendents de l’antiga nissaga xativina, de tal manera que van apareixent casos d’homonímia, com el del personatge que hui evoquem, Francisco de Borja y Aragón, nascut en un viatge a Itàlia en 1581 i mort a Madrid en1658, nét de sant Francesc de Borja, II comte de Mayalde, príncep de Squillace, i virrei del Perú. Era fill de Joan, I comte de Mayalde, i Francesca d’Aragó i Barreto.

Un Borja, en definitiva, actualment ben poc conegut, però ben interessant per ser un exemple d’integració plena en la noblesa castellana i en tot l’univers cultural, lingüístic i religiós del segle XVII, en l’època dels Àustries menors, els tres reis que ell va conéixer i tractar per la seua adscripció cortesana. El seu feu o solar de Mayalde, en terres del regne de Lleó, en l’actual província de Zamora, per herència paterna, i el de Squillace, a la Calàbria itàlica, pel matrimoni amb Anna de Borja i Pignatelli, descendent de Jofre de Borja, fill de Roderic de Borja, futur papa Alexandre VI, proven la seua adscripció familiar i també la llunyania respecte del ducat de Gandia. Per diferents camins les seues filles tindran reunit el cognom Borja, amb la particularitat que la seua primogènita María Francisca casarà amb Fernando de Borja, III comte de Mayalde, germà menut del seu pare. En definitiva, un cas d’endogàmia de llibre.

Nomenat virrei del Perú per Felip III, en 1615, hi residirà fins a l’any 1621. Sorprenentment era més conegut per les seus aficions literàries que per les seus possibles qualitats de governant, però el càrrec li permetia “fer les Índies”, és a dir, aconseguir fama i riquesa. Amb l’esposa i les filles arribà a Lima a finals de 1615. L’immens virregnat abastava una bona part de l’Amèrica del Sud, amb una complexa administració que, a més de les governacions, “corregimientos” i municipis, tenia com un element fonamental les audiències amb funcions judicials i governatives. La situació general del virregnat ja començava a tindre problemes molt greus, com la defensa marítima, la decadència de les mines, com la de Potosí, la pèrdua de població indígena i el desordre de la imposició fiscal, amb una multitud d’imposts, entre altres qüestions.

Els informes del virrei enviats al govern de Madrid, evidentment preparats pels oficials públics, exposen amb molta precisió la situació real del virregnat. Entre tants problemes, cal subratllar el tracte de la població indígena, en part subjecta als “encomenderos”, responsables de la seua instrucció cristiana, integració cultural i, sobretot, de treballar per a ells, però que massa sovint era de pura explotació laboral. Com també la institució de la “mita”, el treball forçat en les mines, amb jornals insuficients. Reclamacions, denúncies i les corresponents resolucions, pel mateix excés de burocràcia, s’allargaven excessivament en les audiències, que també havien de sentenciar els plets dels propietaris castellans i bascs, sovint enfrontats. El virrei, a penes va rebre la notícia de la mort de Felip III, sense esperar l’arribada del successor, va deixar el govern i se’n tornà a Madrid.

El retorn va significar una dedicació més plena a la literatura, que ja havia conreat des de ben jove amb patrocinadors tan importants com Lope de Vega i Miguel de Cervantes. Un any abans de ser nomenat virrei, Cervantes havia publicat el Viaje del Parnaso, una obra poètica de no massa bona factura, però ben interessant per la menció que fa de molts poetes del seu temps, als quals els encomana la defensa de la poesia contra els atacs dels poetastres. Del nostre personatge, al capítol segon, diu el següent: “Tú, el de Esquilache Príncipe, que cobras / de día en día crédito tamaño, / que te adelantas a ti mismo y sobras: / serás escudo fuerte al grave daño, / que teme Apolo con ventajas tantas, / que no te espere el escuadrón tacaño.” La visió cervantina del nostre personatge, encara un jove poeta, valora la seua evolució en qualitat, que el fa ben apte per a escometre esforçadament l’estol dels mals poetes.

Francisco de Borja va publicar Obras en verso (1648) i Nápoles recuperada por el rey don Alonso (1651), un poema èpic sobre Alfons el Magnànim, entre altres llibres. Encara, en 1664, va aparéixer una edició pòstuma de Obras en verso de don Francisco de Borja, príncipe de Esquilache. De tant en tant apareixen algunes mostres inèdites de la seua poesia, com la dedicada a la beatificació del duc Francesc de Borja, en 1624, potser excessivament retòrica, molt allunyada d’altres composicions religioses, més properes a la poesia tradicional castellana. Tot amb tot, l’oblit de la seua obra literària és ja quasi total. Curiosament quan es va preparar i editar la versió castellana de la Litúrgia de les hores, és a dir, la pregària oficial de l’Església, en 1979, va ser escollit un fragment d’una poesia seua per a himne de les primeres vespres de la solemnitat de la Immaculada Concepció, que se celebra el 8 de desembre. Convertit el poema en un element litúrgic, sense menció de l’autor, possiblement és l’aspiració més gran de qualsevol escriptor, és a dir, el fet de tornar a ser matèria anònima d’una tradició espiritual i cultural, com tantes mostres dels poemes aurorals de quasi totes les literatures del món.