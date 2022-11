La playa de Gandia ha visto recompensada la calidad de sus servicios y medidas establecidas para garantizar la seguridad y salud con el premio «Travellers Choice 2022», otorgado por el portal de viajes TripAdvisor. Se trata de un galardón que acredita a los puntos turísticos mejor valorados por sus clientes en 2022 tras analizar miles de comentarios entre los usuarios de la plataforma y que han convertido a la playa de Gandia en la única de la provincia de València en recibir este reconocimiento.

Establecidos en el año 2002, los premios «Travelers Choice Best of the Best» son la máxima distinción que otorga Tripadvisor. Se trata de los únicos premios de la industria de viajes basados en millones de críticas y opiniones de viajeros de todo el mundo.

Según ha informado el Ayuntamiento de Gandia, estos premios anuales reflejan «lo mejor de lo mejor» por servicio, calidad y satisfacción del cliente, desde hoteles y alojamientos hasta destinos, atracciones, restaurantes y experiencias.

Los ganadores del premio se seleccionan anualmente en función de los comentarios de millones de miembros de Tripadvisor. Los reconocimientos destacan no sólo las opciones populares, sino también las verdaderamente excepcionales que hacen que los viajeros vuelvan a visitar ese destino.

El regidor de Turismo, Vicent Mascarell, ha señalado que este premio «supone un reconocimiento al trabajo conjunto que estamos desarrollando desde el consistorio y el sector. El pasado verano fue muy complicado debido a la pandemia, pero conseguimos asentarnos como un destino seguro y atractivo. Continuaremos desarrollando esta línea de trabajo». Mascarell también ha destacado que «además de la playa de Gandia son muchos los establecimientos de la ciudad que cuentan con el Travellers’ Choice dentro de sus categorías y eso demuestra que el sector turístico de nuestra ciudad apuesta por la calidad y la excelencia como herramienta para mejorar sus resultados y para obtener buenos resultados en un mercado cada vez más competitivo».

Para otorgar este premio TripAdvisor ha tenido muy en cuenta las medidas sanitarias adecuadas para proteger el bienestar de los usuarios y poder ofrecerles al mismo tiempo una experiencia única y enriquecedora. «Estos premios ayudan a fomentar el turismo y proporcionan un certificado de garantía que asegura que todas las empresas o lugares premiados son seguros y cuentan con medidas preventivas contra el virus», ha señalado el ayuntamiento.