Los mandatos municipales duran cuatro años, pero es en el último cuando los partidos se preguntan en serio por el electorado, ese gran enigma. La consigna general, transversal, es que «hay que estar en la calle», y a ella acuden en manada los partidos con una incontinencia solo superada por su falta de imaginación. Tipos que se han pasado años recluidos como hurones en sus despachos, tan sociables como hienas o que no saludan ni por error de repente se transforman en personajes familiares, insidiosamente cordiales, muy ansiosos por conocer «las preocupaciones de la gente». Esas correrías callejeras, o el simple anuncio de llevarlas a cabo, demuestran por enésima vez que ni los canales de comunicación institucional empleados regularmente son de fiar ni las políticas de participación ciudadana han servido de gran cosa para hacerse una idea de las impaciencias o deseos del personal.

Pero esos datos más bien deprimentes no hacen que la clase política salga a la calle asumiendo sus fracasos o manifestando propósitos de enmienda, o comprometiéndose a promover un futuro proyecto de participación ciudadana que no sea un fiasco. Nada de eso. Cada cuatro años los mismos que han demostrado una sordera contumaz y esa racanería participativa que siempre acompaña al ejercicio del poder, se limitan a repetir como loros que «hay que escuchar a los ciudadanos» y «pisar la calle», cuando lo cierto es que ni el sistema electoral de listas cerradas ni las prerrogativas políticas que comporta ni la experiencia anuncian el más mínimo vislumbre de cambios transformadores, realmente participativos y representativos. Hasta Juan Carlos Moragues se ha apuntado al tópico de sostener que «hay que estar en la calle y escuchar a los vecinos», como si la calle fuese un espacio especialmente politizado o de gran tradición participativa. Más real fue la advertencia, expresada sin rubor por un concejal del gobierno hace dos años a propósito de ciertas protestas vecinales en la playa, de que «los ciudadanos deben saber que no son ellos los que gobiernan» y que no es lo mismo participar que decidir. Esa es la cultura que se nos ha infundido durante más de cuatro décadas y la que inspira los raquíticos «presupuestos participativos» anunciados por Nahuel González esta semana.

Ahora se ha hecho famosa la iniciativa del alcalde de Xirivella de quedar a cenar con familias de ese municipio valenciano para «tomarle el pulso al pueblo», porque ese señor ha comprobado «que no siempre la gestión municipal llega con claridad a los hogares». Según el censo de Xirivella el alcalde necesitaría cerca de 10.000 cenas hogareñas para explicar con claridad su gestión, cálculo que permite suponer que no ha sido impecable, al menos en el área de comunicación. Pero, con la alegría que caracteriza a la clase política en campaña, lejos de asumir sus errores e intentar corregirlos este hombre los ha transformado en una oportunidad de lucimiento personal, o sea, en un caso de la más vil propaganda que pueda imaginarse. Es la tendencia general: aparecer sin que se sepa a cuento de qué, pero sacarse la foto, provocar un episodio curioso, aunque sea grotesco.

El presunto interés de los partidos por las inquietudes y la participación del vecindario no es muy convincente. En Gandia, sin ir más lejos, durante los últimos tres años y medio ni una sola formación política con representación municipal se ha referido al aumento del 8 por ciento de abstención registrado en las últimas elecciones locales sobre las anteriores, el más alto desde 1979, ni ha mostrado la menor preocupación por el hecho de que los plenos municipales ya no interesen a nadie. Que tan inquietantes señales de desafección de «la gente» hacia la política le importen un bledo a quienes aspiran a representarla en las instituciones indica que las campañas se desarrollan a partir de automatismos y rutinas que exigen cambios urgentes, propuestas y compromisos concretos que mal pueden cumplirse en la disposición maquinal y un tanto alucinada de «salir a la calle», sin que se sepa por qué, si las elecciones se celebrarán en mayo y podemos decidir tan poco, no nos dejan hasta entonces en paz.