«Estamos ahogados, el gasto en proveedores se nos ha duplicado»

Banderolas y bufandas de varios clubes de fútbol, entre ellos el Córdoba, decoran el bar San Rafael II, que lleva 30 años alimentando a los trabajadores del polígono Alcodar, en Gandia. Pilar San Cristóbal es su propietaria, y también la cocinera. Es un negocio familiar que empezaron sus padres, Facundo y Rafaela, él de Daimús y ella de origen cordobés, ya jubilados. «Mi padre abrió hace 40 años el restaurante San Rafael, en el complejo Acuarium de la playa de Gandia, que hoy regenta mi hermana mayor, y en 1993 compró este, que era el antiguo bar Don Pepe, porque permitía tener actividad todo el año», explica Pilar.

Empiezan a las seis de la mañana y acaban de recoger y limpiar sobre las cuatro y media. La plantilla la forman ella, su marido, su hijo, y una camarera. La crisis de 2008, primero, la pandemia, después, y ahora la inflación están poniendo al restaurante contra las cuerdas. En septiembre subió el menú del día 1 euro, de 10 a 11 euros. «Cuando cogí yo el restaurante hace 20 años el menú estaba a 6 euros», recuerda. Su clientela es muy fiel, pero la mayoría de los trabajadores llega con el bocadillo de casa. El servicio de mesa es de 3,50 euros, una cifra que no ha variado en los últimos años a pesar de la inflación. Actualmente está sirviendo entre 35 y 40 menús. En épocas de bonanza económica ha llegado a hacer más de cien. Descontando gastos, Pilar saca un beneficio entre 2 y 3 euros por cada menú. «Menos de 25 menús ya me supondría pérdidas», asegura.

En los últimos meses los gastos están siendo estratosféricos. «Estamos ahogados. La garrafa de aceite de 25 litros ha pasado de 26 euros a 82 euros, este verano, con el aire acondicionado, he pagado 3.000 euros de luz, el recibo del gas viene cada dos meses y ha pasado de 300 euros a 600, pago 1.400 euros por la basura y 1.500 euros de contribución… Pero no puedo subir mucho más el menú a un trabajador que cobra mil euros al mes. En la plaza Major de Gandia un cliente puede pagar 6 euros por una ensalada, aquí no». Con suerte, la cerveza o la cazalla de antes y el café o el postre de después le permite obtener más ingresos. Asegura que pese a estas dificultades no ha escatimado en el producto, en la materia prima, pero sí que ha mirado precio en otros aspectos, como el menaje.

«Compramos manteles con menos gramaje de papel, hemos cambiado de proveedores», explica. «Tengo claro que no voy a hacerme rica en la hostelería, pero mimo al cliente». Añade que si no fuera por el colchón familiar hace dos años, con la llegada de la pandemia, ya habría cerrado o traspasado el negocio. «Este año sólo he cerrado una semana en agosto y ni siquiera he podido salir fuera de vacaciones», confiesa.