Comer en Gandia sale más caro

Encontrar un menú de mediodía en el centro histórico de Gandia por menos de 10 euros es ya una misión imposible. Los suministros, el alquiler del local... Todo empuja hacia arriba, por no hablar de las facturas de la luz y del gas, para cocinar o poner la climatización, y esto ha obligado a los hosteleros a trasladar ese aumento al rey de los servicios.

Un recorrido por las pizarras que anuncian estos menús permite extraer una conclusión: el precio es más elevado (12, 13 y hasta 16 euros) cuanto más céntrico es el restaurante, y más asequible (entre 8 y 10 euros) conforme nos alejamos de la plaza Major y calles adyacentes.

Ahora bien, en estas pizarras también hay que leer la «letra pequeña», es decir, los suplementos que se aplican, sobre todo si se elige como plato principal una carne roja (entrecot, chuletón...) o algún ingrediente más «gourmet» como atún, pulpo, o bacalao.

Otro matiz es que en este puzzle puede haber varias combinaciones, aunque en general la mayoría incluye primer plato, segundo, bebida, pan, y la clásica elección entre postre o café. También los hay que excluyen los entrantes, el segundo plato, o la bebida, y pese a ello mantienen sus 12 o 13 euros. Y los sábados este menú se encarece unos dos euros.

Quedarían fuera de este artículo los establecimientos que ofrecen menús a base de tapas, bocatines, bocadillos... Es decir, los que no pueden ofrecer al menos un plato caliente o cocinado, y también los de comida para llevar.

Capítulo a parte es acertar con los gustos de los clientes. ¿Carne o pescado? ¿Fruta de temporada o de todo el año? ¿Platos contundentes y calóricos o ligeros?

En el centro sí se puede comer por 8 o 9 euros, pero, o bien son las cadenas de comida rápida, que también subieron el precio de sus menús al menos hace ya un par de años, o son restaurantes de comida china. También los hay regentados por asiáticos que ofrecen platos más mediterráneos pero se resisten a subir el precio para no perder clientela.

Los bares de otros barrios, o los que dan servicio a trabajadores de clase media, son más prudentes con las subidas. Es el caso del bar Nilos, en el barrio de Corea, que regentan desde hace 38 años dos hermanos, Domingo y Alfredo Gironés. El precio del menú lo han mantenido invariable a 8 euros desde hace un par de años, aunque advierten que ya toca revisarlo, y en enero lo subirán un euro. Incluye primer plato, segundo, la bebida, y postre o café.

Ocho euros

Al establecimiento, como a todos, le afecta el encarecimiento de los precios, pero Alfredo explica las claves para poder ser tan competitivo. «En primer lugar, no tenemos trabajadores, todo lo hacemos nosotros, el local es nuestro, no pagamos alquiler, y por otra parte negociamos con los proveedores de materias primas mejores precios si quieren que les hagamos compras más grandes, porque nos tenemos que ayudar unos a otros».

El resto lo pone el boca a boca, ya que, con los años y sin invertir en publicidad, tienen una clientela muy fiel de trabajadores, de todos los sectores. «Vienen funcionarios, oficinistas, comerciales, empleados de banca, cuadrillas de obreros, fontaneros... Nunca hacemos reservas y no nos podemos quejar, la verdad», añade.

Un día laborable pueden servir entre 50 y 60 menús, además de un centenar de almuerzos. Aunque los beneficios que se reparten ya no son como los de antes, los hermanos aseguran que mientras los números le salgan no subirán mucho el precio del menú, porque su clientela es muy sensible a estos incrementos.