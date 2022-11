«Siempre he querido jugar fuera de España y en Chipre estoy muy bien»

La gandiense Paola Martínez Vela ha cambiado la élite del voleibol femenino español por el de Chipre. La jugadora profesional del Grau ha decidido fichar esta temporada por el Olympias Neapolis de Nicosia.

Martínez, que tras siete años en la Superliga Iberdrola afronta su primera aventura deportiva fuera, explica que «no quería jugar aquí, necesitaba salir al extranjero y he salido. Además he mejorado las condiciones económicas en relación a las ofertas que tuve de España», añadiendo que «desde que soy profesional siempre he querido irme fuera y en Chipre estoy muy bien».

Asegura Paola que «ha tenido una buena acogida, en Chipre todos son muy majos conmigo y ya llevo aquí desde el 17 de septiembre».

En este mes y medio de estancia en Nicosia, Paola Martínez Vela ya ha tenido la oportunidad de ganar un nuevo título, el de la Supercopa de Chipre. Su equipo se proclamó campeón frente al Property Gallery Apollon, precisamente el rival que ganó al equipo de la gandiense los títulos de Liga, Copa y Supercopa en la pasada campaña.

Ganarlo todo

El objetivo del Olympias Neapolis de Nicosia es conseguir ganarlo todo y «hemos empezado con la Supercopa» destaca Paola quien apunta también que en la plantilla solo somos tres jugadoras de fuera: una de Ucraina, otra de Francia y yo misma».

Dice la jugadora grauera que Nicosia, «como ciudad, está bien, lógicamente es distinta a España, pero me gusta. Además, en lo deportivo contamos con un buen pabellón, un gimnasio en óptimas condiciones para entrenar y solo falta que este club que es, relativamente nuevo, se consolide en la élite y cuente con un mayor número de aficionados como tienen los otros equipos que son rivales en las competiciones».