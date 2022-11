L’urbanisme i l’ordenació del territori són, per concepte, un dels reptes a emprendre per construir els nous models de ciutat sota els criteris dictats per la Unió Europea.

És a dir, urbs més saludables, sostenibles i amb accés garantits als serveis i equipaments públics a disposició de la ciutadania.

Oliva, a la comarca de la Safor, és un exemple de reinvenció urbanística gràcies a les últimes actuacions empreses per l’equip municipal, com ara les remodelacions de les places Sant Roc i la recentment reanomenada Rectora Mavi Mestre, així com el parc Vistahermosa.

Com assenyalen des del consistori, «l’objectiu és millorar l’accessibilitat i prioritzar l’espai obert per a famílies, xiquets, xiquetes i gent gran».

Així, s’ha apostat per una dinamització de les places, convertides ara en «llocs de trobada de la gent on conviure, adaptant-les amb criteris de sostenibilitat i eficiència, sense perdre l’essència del barri», defensen des de l’àrea de Parcs i Jardins, encapçalada per la vicealcaldessa Ana Morell.

Plaça Rectora Mavi Mestre

La remodelació del parc de l’antiga avinguda de València, nomenat ara plaça Rectora Mavi Mestre —Filla Predilecta d’Oliva—, ha estat un dels projectes de revitalització per a un dels barris més emblemàtics de la ciutat més ambiciosos.

Concretament, s’han habilitat tant un aparcament provisional en l’Escola Permanent d’Adults (EPA) com un altre definitiu en un solar pròxim a aquest emplaçament, al carrer Alcalde Francisco Llorca.

També està pendent d’instalar-ses una escultura central de deu metres d’alçada, «Espiral de la Vida», de l’artista Jesús Martín Chule, amb un pressupost de 56.000 euros.

I és que, la plaça, a més d’homenatjar la destacada olivenca, primera rectora de la Universitat de València (UV), està pensada com un espai dedicat al sector educatiu, com es va evidencia el passat 22 d’octubre durant l’acte d’inauguració, que també va servir per celebrar els premis extraordinaris al rendiment acadèmic als estudiants d’Oliva.

Plaça Sant Roc

Altra de les iniciatives de l’àrea de Parcs i Jardins de l’Ajuntament d’Oliva és la renovació de la plaça Sant Roc, amb una inversió de més de 95.700 euros, de la que més del 50 % està subvencionat per una ajuda de la Conselleria de Transició Ecològica.

Entre les actuacions més destacables de la remodelació, que començà el passat mes de setembre, es troba la col·locació de jardineres, la instal·lació d’un jardí vertical, la creació de zones d’ombra amb tres pèrgoles i un gran arbre en la part central de la plaça.

Parc de Vistahermosa

El parc de Vistahermosa del barri del Pinet d’Oliva ha viscut una transformació radical. La incorporació dels jocs infantils en una primera fase del projecte que es van instal·lar abans de l’estiu i amb la col·locació de diversos elements per a realitzar exercicis de calistènia han servit per revitalitzar la zona, abans deprimida.

Finalitzades aquestes obres i sempre amb el consens dels veïns i veïnes del barri, el parc ha experimentat un canvi de població usuària, passant a ser ocupat majoritàriament per xiquets i xiquetes que juguen amb els seus pares i mares amb totes les mesures de seguretat i, per altra banda, per joves que realitzen exercicis de calistènia, crossfit i altres tipus de disciplines esportives.

Estes millores venen a confirmar les ja realitzades en la primera fase del projecte, que són principalment el sanejament de la zona del parc existent prèviament i l’aprofitament d’alguns elements que hi havia al parc, com la vegetació i les construccions com la torre elèctrica i una circumferència de set metres de diàmetre que alberga la zona de jocs.

En este sentit, la vicealcaldessa d’Oliva valora positivament la intervenció per considerar que les obres compleixen un doble vessant: «regenerar l’espai i destinar-lo a l’ús social del veïnat», sota el ferm convenciment que «és important construir parcs i espais comuns per a la societat i el medi ambient», conclou.