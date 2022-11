El pasado 27 de octubre podía haber sido un día importante para los ciudadanos de Gandia. Un día en el que se les empezara a devolver, de verdad, el enorme esfuerzo que hicieron la legislatura pasada cuando todos aquellos que vivimos en Gandia pasamos a pagar el IBI más caro de España.

Después de la promesa en 2017. por parte de la hoy Ministra de Ciencia e Innovación, de bajar los impuestos a los gandienses, el 27 de octubre (5 años después) aprobamos una bajada de impuestos que llega tarde y es insuficiente. Llega tarde porque a principios de octubre pagamos el último recibo del IBI por lo que será ya la próxima legislatura cuando los vecinos de Gandia noten la ínfima bajada en el recibo. Porque después de la brutal subida de 2016, lo de ahora son migajas. La ciudadanía de Gandia ha captado que esta rebaja huele a populismo electoralista, por el tiempo y la forma.

Bienvenida sea esta bajada ya que desde el Partido Popular de Gandia venimos insistiendo desde el inicio de esta legislatura en que había que bajar los impuestos a los gandienses. Eso sí, decimos alto y claro que no es la bajada de impuestos que merecen. Además retuercen las cifras para aparentar una bajada mayor, dentro de la ínfima reducción de impuestos que se ha aprobado. Y es que, estimado vecino de Gandia, si no tienes domiciliado el recibo no vas a ver reducido el impuesto de vehículos. Cabe recordar que suele ser habitual que aquellas familias con menos recursos no tienen domiciliados los recibos.

Y qué decir tiene lo que vamos a pagar de menos los gandienses por el recibo de basura, sólo 1€ menos, después de la gran subida en la tasa de reciclaje este año 2022. Ya que son tan sostenibles y ecologistas ¿por qué no una exención a los vehículos emisión cero o ecos? Todo postureo cara a la galería para justificar que han cumplido lo que prometieron.

Con esto y todo, el Partido Popular no ha sido ni va a ser un obstáculo cuando haya bajada de impuestos, aunque sólo sea de un céntimo, pese a que esperásemos una reducción más importante, más ambiciosa y no esta bajada porque vienen elecciones. Deberían haber peleado mucho más en el Ministerio.

Nos congratula ver que nuestra presión machacona, canción del verano de la que habla en artículos de opinión el concejal de Economía del gobierno local, la matraca de radio Popular de bajar los impuestos que tanto nos critica, será ahora una realidad. Gracias por abrazar el discurso económico del Partido Popular. Pero ya que están, copien bien, por favor. El Partido Socialista nos está friendo a impuestos a nivel nacional cuando hay récord de recaudación fiscal. La Comunitat Valenciana es la comunidad socialista con los impuestos más altos de España y aquí en Gandia presentan una bajada de impuestos ínfima respecto a todo lo que nos han subido.

Ya que aparentemente están con ganas de bajar impuestos, háganlo bien y no utilicen dobles discursos dependiendo de si hablan en clave local o en clave nacional. Y a ser posible, aquí en Gandia, dejen de aumentar el gasto de personal, que ya llevamos una subida de 9 millones de euros desde el año 2016. Dejen de hacer exhibicionismo personal de fotos y vídeos en redes sociales del ayuntamiento pagado por todos los gandienses, y dejen de «la faena del matalafer, fer i desfer» con el dinero de Europa en algunas obras sin sentido, que en lugar de facilitar la vida de los vecinos, lo que hacen es complicársela por no tener planificación alguna para las mismas.

Deberían haber reducido mucho más la deuda esta legislatura y no sólo los 5 millones de euros que ha bajado, y no haber malgastado millones de euros en obras faraónicas ni ideológicas. Otros ayuntamientos han aprovechado muy bien este periodo para sanear su deuda, menos en Gandia.

Aun con todo ello, el Partido Popular de Gandia nunca va a ser un obstáculo ante bajadas de impuestos y vamos a estar del lado de los gandienses en todas las medidas que repercutan positivamente en sus bolsillos.