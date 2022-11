Enzo Badenas Tejada (@enzobadenas83) vuelve a estar de enhorabuena. Si la pasada semana conseguía su mayor éxito individual al proclamarse campeón de España de motocross, el piloto de Beniarjó vuelve a subir a lo más alto del podio al lograr el título de campeón nacional, también de la categoría de los 85 centímetros cúbicos, pero esta vez como integrante de la selección de la Comunitat Valenciana en el el campeonato de las autonomías, que se ha disputado en el Circuit Montperler de Bellpuig, Lleida, este pasado fin de semana.

Badenas fue el mejor en la manga de clasificación y segundo en las dos carreras de competición. Entre el deportista saforense y sus compañeros lograron la puntuación suficiente para adjudicarse la medalla de oro. Cataluña fue segunda y Extremadura tercera. Así pues, el joven de 14 años de Beniarjó cambia de ciclo porque se despide de los 85 c.c. para dar el salto a los 125 c.c. de la mejor manera posible.

Enzo ha manifestado en sus redes sociales que «en mi última carrera pcon la 85 c.c, la verdad es que no podría haber ido mejor. Muy contento con todo el fin de semana y sobretodo con toda esta temporada. He logrado el título de campeón de España 85 c.c. , subcampeón iberoamericano, tercero en las naciones europeas, he tenido la oportunidad de correr el mundial junior por segundo año consecutivo y ahora campeón nacional por selecciones autonómicas», añadiendo que «me encuentro en mi mejor momento y me siento más fuerte que nunca. Paso a 125 c.c con muchísimas ganas y para darlo todo en 2023».

Enzo Badenas Tejada ha competido en 2022 con licencia del Motor Club Gata (de Gorgos) y estudia 3º de ESO en el IES Vall de la Safor de Villalonga. En su palmarés también sobresale un subcampeonato de España en 50 c.c. en 2017 o el título de campeón de la Comunitat Valenciana de 65 c.c. en 2018, entre otros logros.