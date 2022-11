El Ayuntamiento de Gandia no puede ocultar su obsesión por conseguir que el comercio local, especialmente el urbano, no pierda el camino de la modernización, aspecto que, en estos momentos, pasa por la digitalización. Lo hace consciente de que esa es la única manera de no morir, literalmente, frente a las plataformas y los centros de venta que actúan a través de la red y a la evidencia de que muchos compradores ya optan por esa fórmula, cómoda para muchos, todavía escéptica para otros, de adquirir un producto tecleando en el móvil o en el ordenador.

Por eso el alcalde de la ciudad y la concejala de Comercio, José Manuel Prieto y Vicenta Ferrer, han anunciado este martes otra línea de ayudas públicas municipales para avanzar en ese proceso. La idea es que todos los negocios, hasta los más pequeños, entiendan que lo «analógico» ya está desfasado y que ese sector, como otros tantos de la economía global, ya tiene que ser «digital». Se trata de 75.000 euros, con un máximo de mil para cada comercio, que se destinan a la adquisición de equipamiento tecnológico para el comercio, tanto en software como hardware, que permitan mejorar la gestión comercial en aspectos como la facturación, el comercio electrónico o el control de existencias. «Con esta nueva ayuda contribuimos a la digitalización, tanto de las microempresas como de las pequeñas y medianas del sector comercial de nuestra ciudad», explica el alcalde, quien, como ha ocurrido en otras muchas ocasiones, estima que «la renovación y la modernización del equipamiento informático y tecnológico es un factor clave para mejorar su competitividad», lo que, a su vez «contribuye a su consolidación y crecimiento». Prieto y Ferrer reconocen, a preguntas de este periódico, que todavía son muchos los negocios de la ciudad que no están al nivel de modernización deseado, de manera que este incentivo pretende romper la brecha digital en el mundo del comercio. Equipamiento subvencionable Con esta línea de subvención se podrán adquirir impresoras de tickets y lectores de códigos de barras. Adicionalmente, también podrán adquirir un ordenador de mesa y un monitor TPV táctil. En caso de disponer ya de ordenador se podrá acceder a la solicitud de la subvención para la compra de la impresora de tickets y el lectores del código de barras, en cuyo caso el valor máximo subvencionable se limita a 200 euros. Las solicitudes de ayudas se tendrán que presentar por vía telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento y podrán formalizarse desde el 15 de noviembre hasta mediados de diciembre. «La digitalización es un pilar fundamental para la mejora de la competitividad de los comercios locales. Afortunadamente cada vez son más los comercios y pequeñas empresas que parecen darse cuenta de la necesidad de digitalizarse para ser más eficientes, competitivos y rentables, pero todavía quedan negocios en Gandia que se resisten y funcionan de forma completamente analógica», dijo ayer la concejala Ferrer. «Se está empezando a crear una brecha digital entre aquellas empresas que han conseguido una adopción eficaz y las que todavía se encuentran en proceso de cambio o no lo han iniciado. Desde el Ayuntamiento entendemos que las inversiones en tecnología son cruciales para el futuro del comercio de Gandia», concluye la responsable de Comercio.