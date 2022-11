La regidoria de Festes de l’Ajuntament de Palmera organitza la quinta edició de la Fira Gastronòmica i Ecològica Arrela’t a Palmera, que tindrà lloc el dissabte, 12 i el diumenge, 13 de novembre.

La Fira comptarà amb el Mercat de la Terra, productes artesanals i de km 0, tallers infantils ecològics, actuacions per als més menuts, música en directe i a més, visites guiades a la Fundació Todolí Citrus.

Mª Àngels Català, regidora de Festes i Cultura explica que aquesta edició ofereix nombroses activitats per a tots els públics, aconseguint així una oferta més variada i adaptada que en jornades anteriors. "Enguany hem volgut consolidar la nostra fira Arrela’t a Palmera i aportar un valor afegit, que siga un esdeveniment més ecològic i que mostre als més menuts la importància de cuidar el medi ambient. Aquesta edició s’ha preparat amb molta cura, després d’haver-la anul·lat dos anys consecutius" afirma la regidora.

A més, en aquesta edició s’amplia els dies de celebració i per primera vegada, la Fira es durà a terme durant tot el cap de setmana.

L’alcalde de Palmera, Àlvaro Catala, ha agraït la col·laboració d’entitats locals com les comissions festeres, la Fundació Todolí Citrus i l’Associació de Jubilats i de dones que oferiran una bunyolada per a tots els assistents. "Arrela’t a Palmera és una fira oberta per a tots els veïns i veïnes del poble però també per a visitants i turistes. I és possible gràcies a la participació d’entitats s’involucren en l’organització i com no, de les administracions públiques com València Turisme i la Diputació de València". ha conclós l’alcalde.

La programació inclou per al dissabte des de les 16 hores l'Obertura del Mercat de la Terra a les 16 hores, tallers infantil, teatre familiar, música en directe i un destapa’t a càrrec de les comissiones festeres.

El diumenge de matí destaca una torrà per esmozar, l'actuació de Dani Miquel a les 11 hores i després la presentació d'un llibre, el sarao amb la rondalla Agredolç o un showcooking de paella.

També el diumenge hi han visites guiades a la Fundació Todolí Citrus, de 10 a 12 i de 12 a 14 hores al preu de 10 euros pero gratuïtes per a empadronats en Palmera. Les inscripcions es poden formalitzar a arrelatpalmera@gmail.com.