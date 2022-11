S ’ha escampat, gràcies a les xàrcies socials, la figura de l’emprenedor o emprenedora, com uns nouvinguts a la batalla per aconseguir una quota de mercat amb alguna innovació o algun projecte que, sense una excessiva inversió econòmica, arribe a produir uns beneficis ben alts i, a més, en un breu termini de temps, però sense posar en qüestió el sistema polític i econòmic on han aparegut. Evidentment tal novetat pertany, també pel seu individualisme, a la substància del sistema econòmic establit, que els integrarà, si li convé, en la dinàmica més general del mercat. En altres temps, per contra, les innovacions econòmiques van sorgir acompanyades d’algun designi de canvi polític i social, tal com podrem comprovar en un oblidat personatge del segle XVIII.

Quan Josep Antoni Cavanilles, en les seues Observaciones, publicades en 1797, va descriure la nostra comarca, hi comentà de forma ben favorable les innovacions que un metge i propietari de Gandia estava fent en les seues terres: «Ahora trabaja una memòria para mejorar las presas y el riego de la Huerta el Señor Don AntonioVivanco, patricio celoso e instruido, el mismo que pocos años hace enseñó a sus compatriotas un método fàcil de mejorar las haciendas, reduciendo a huertas los campos de secano». Després de comprovar que durant «el invierno, por no necesitarse de riego, se perdían en el mar las aguas del río, concibió y ejecutó la idea de recogerlas entonces en cantidad suficiente para regar sus campos en verano». Una constatació que el va portar a «construir un grande estanque de tres hanegadas y un conducto para introducir las aguas del río».

Assegurat el reg de les seues terres, hi plantà moreres, és a dir, l’element essencial per a criar cucs de seda, fonament d’una de les indústries més importants de l’economia valenciana, tal com les modes i les festes encara continuen testimoniant el seu valor, que en aquell moment va fer rendir a aquella propietat «seis veces más que cuando estaba sin riego», i sense cap perjudici per als regants del seu voltant. No ens ha d’estranyar, en este sentit, que algun membre de la família Vivanco es dedicara al comerç de la seda.

En un altre moment, en parlar de la Marina Baixa, Cavanilles escrivia les següents consideracions que no necessiten cap comentari: «Pero sin alterar el estado actual del pantano (de Relleu) podrían los de Villajoyosa aumentar la huerta construyendo estanques o balsas, al modo que lo ha hecho en Gandía el Doctor Vivanco».

El metge i propietari d’algunes terres Antonio Vivanco és un de tants personatges formats en l’esperit il·lustrat en la seua vessant pràctica, quan les idees sobre la importància de l’agricultura en el conjunt de la economia van propiciar nous mètodes de conreu i l’aplicació d’algunes tècniques per a augmentar-ne la producció en quantitat i qualitat. Així la transformació del secà en regadiu va ser un dels objectius més destacats en la transformació del sistema de rotació dels cultius, en la selecció dels conreus més apropiats a cada classe de terreny i en la seua viabilitat comercial.

L’esperit il·lustrat, a més, també significava un canvi de mentalitat política, tal com va posar de relleu, ja fa molts anys, la professora Isabel Morant Deusa en un estudi sobre el declivi del ducat de Gandia. L’aparició d’alguns membres de les classes mitjanes enriquides, però marginats de la política municipal de Gandia, totalment en mans de nobles i terratinents, va significar un enfrontament amb el grup dirigent patrocinat pels ducs. La crisi va fer-se evident quan una reforma municipal de Carles III, en 1766, va possibilitar una representació popular per elecció de dos diputats del comú, de tal manera que alguns marginats del poder, però amb recursos econòmics, hi presentaren les seues candidatures. Va ser el cas d’Antonio Vivanco, elegit en 1767. Encara que ser diputat del comú no representava tindre atribucions polítiques, sí que introduïa una visió diferent en la gestió d’assumptes de gran incidència popular com fiscalitzar l’abastiment dels mercats, entre altres missions. En definitiva significava l’inici d’un trencament de l’exclusiu poder dels nobles i terratinents. Posteriors canvis, com el de 1775, faran possible que en la selecta llista del poder municipal entren ja representants d’altres estaments, com el metge Vivanco.

Obert el camí, no ha d’estranyar que molts anys després, ja en els rengles del liberalisme, alguns membres de la família Vivanco foren regidors de l’efímer ajuntament constitucional de 1813 i en el del trienni de 1820-1823. Però això ja és tota una altra història.

Les profundes transformacions de l’agricultura aniran deixant de banda els sistemes de reg ideats al segle XVIII, de tal manera que l’imperi del taronger i els motors convertiran en pura arqueologia hidràulica aquelles innovacions. Als anys 40 i 50 del passat segle, la «bassa’Ivanco», en la pràctica aglutinació col·loquial, s’hi convertirà en un lloc d’esplai per a xiquets i jóvens, sobretot en els dies de Pasqua, ja sense cap referència a la seua primitiva funció agrícola. Potser el seu fundador, cofat amb la severa perruca de metge, somriuria davant l’alegria d’aquells infants i acceptaria de bon grat la invasió festiva de la seua obra, com una bella manera de celebrar el seu final.