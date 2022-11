En el juego de expectativas que mantienen los partidos con el ojo puesto en las municipales de mayo los problemas de liderazgo por los que atraviesa Compromís en Gandia adquieren una importancia indudable. En el PSOE existe gran preocupación ante una deriva, muy cerca del abismo del cisma, que podría condicionar, a la baja, los resultados del partido valencianista y amenazan la continuidad del bloque de izquierdas dentro de siete meses. La guerra abierta entre Alicia Izquierdo y Josep Alandete muestra hoy tantas diferencias irreconciliables que exigen un debate de fondo y urgente sobre el estado y el funcionamiento del partido en Gandia.

Pretender que ese debate puede esquivarse con la socorrida idea de que los trapos sucios se lavan en casa sería cerrar en falso el problema, puesto que la pugna entre Alandete e Izquierdo ya va de boca en boca y lejos de ser una simple refriega doméstica supone dos modos muy distintos de entender la política, especialmente la interna. Curiosamente ambos invocan las normas del partido para justificar sus posiciones, y han empezado a hacerlo lanzándose desde los medios de comunicación reproches más o menos velados que merecerían foros de discusión más discretos y eficaces para evitar el choque de trenes definitivo.

Una situación que invita a reflexionar, en primer lugar, sobre el sistema de elección interno del partido, actualmente en discusión. Sobre este punto hay que subrayar que no es cierto que unas primarias abiertas no solo a militantes sino a simpatizantes de Compromís, como pide Alandete, sean una fórmula ajena al espíritu, prácticas o normas del partido. Las reivindicó en septiembre Àgueda Micó, y como sabe todo el mundo forman parte tanto del proyecto político de Compromís como de la experiencia: el valencianismo ha sido decisivo y ha conquistado amplias cuotas de poder allá donde se ha abierto a la sociedad y ha actuado con generosidad y lucidez por encima de siglas, dogmas y facciones, sumando fuerzas, incorporando sensibilidades y voces diversas. Cuando las siglas, las ideas ensimismadas, los círculos de tiza y el vuelo gallináceo han prevalecido, los nacionalistas no han rebasado los límites del municipalismo (lo que ocurrió durante más de 30 años), un dato que Compromís debería incorporar sin excepciones a la política local y también a los procesos de elección de candidatos para no ser asociado al funcionamiento de los grandes partidos, cuyos métodos sería suicida imitar.

Compromís debe aspirar a ser algo más que una réplica de sus grandes adversarios políticos, y precisamente donde estos fallan clamorosamente puede jugar mejor sus cartas: articulando discursos, formas de representación y participación diferenciadoras, alternativas, más democráticas. Mientras existan las listas cerradas, lo más cerca que los votantes pueden estar de las abiertas es participando en el proceso de selección de candidatos. Pero profundizar en la participación no es lo mismo que reducirla a camarillas de asamblea que se arrogan celosamente todo el poder de decidir. Hacer crecer un partido es muy distinto a arrojar la inteligencia por la borda, prescindir de los mejores o precipitar su salida (como ocurrió con la dimisión de Ferran Martínez Mendoza) en virtud de planes que rara vez van más allá de la exaltación de egos, intrigas de baja estofa o el prorrateo de la mediocridad. Establecer sistemas de autocrítica y canales de interlocución con la gente es lo contrario de atrincherarse tras el aparato para justificar ínfulas y protagonismos de vía estrecha. Despreciar como un hecho banal que Compromís no presente candidato hasta febrero mientras la competencia exhibe cada día a los suyos no es una señal de gran agudeza política, y menos asumir tranquilamente que tenga que ser precisamente el PSOE el que muestre su lógica preocupación por los problemas de un partido a punto de romperse y sin estrategia electoral.

Lo que indica que, en Gandia, Compromís no necesita tanto un nuevo candidato (¿qué puede aportar Alicia Izquierdo como cabeza de lista que no ofrezca ya Alandete?) como una urgente catarsis que le permita salir de su marasmo actual y afrontar el reto electoral de mayo sin dilapidar los réditos de su gestión en el gobierno, desacreditarse ante la ciudadanía y poner en riesgo la reedición de un ejecutivo progresista. Una catarsis tan necesaria como improbable teniendo en cuenta que para hacerla posible sería imprescindible abrir el partido a la sociedad y contar, como decía Josep Pla, con sus «amics, coneguts i saludats» y no solo con los grupúsculos habituales. Tarea esta que Alicia Izquierdo, que ni siquiera admite al vicealcalde como número dos de una hipotética lista electoral, ni primarias abiertas, ni que existan graves problemas en su partido, ni se admite a sí misma como problema, obviamente no puede acometer. Alguien debería precipitar los acontecimientos antes de que sea demasiado tarde.