Dimarts passat, la Societat de Foment d’Agricultura, Indústria i Comerç de Gandia va lliurar el seu Premi a la Trajectòria Cultural, en la sisena edició, i ho va fer a Antoni Durà Melis. L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, seia en la primera fila, acompanyat del president de Foment d’AIC, Joaquín Barber Peiró. També hi havia el vicepresident de l’Àrea Social, Rafael Durà Melis, i el secretari general de l’entitat, Joaquín Barber Deusa, al costat del qual se situava el guardonat, Toni Durà, i la seua muller, Amparo Martínez. Tancava la fila l’interventor, Alejandro Bañuls Martí.

La primera fila de la bancada municipal estava ocupada per la presidenta de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, Assumpta Domínguez Medina; els tinents d’Alcaldia, Miguel Ángel Picornell, Liduvina Gil i Vicenta Ferrer; el portaveu Municipal del PP, Víctor Soler, i el regidor delegat Salvador Gregori (també vicepresident de la Àrea Econòmica de Foment d’AIC). I en llocs destacats també seien els regidors Guillermo Barber, Cristina Moreno, Daniel Martí i Pascal Renolt, el director general d’Urbanisme Joan Garcia.

Foren saludats des del faristol: el subdirector de Cultura de l’Escola Politècnica Superior de Gandia, Javier Pastor Castillo; la secretària general de FAES, Fina López Yuste; la directora del Palau Ducal dels Borja, Balbina Sendra; l’exalcaldessa de Gandia, Pepa Frau; el director del CEIC Alfons el Vell, Emili Morant; el director del Museu Arqueològic de Gandia,Joan Negre; l’acadèmic de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, Alberto Peñín; el president del CES (Cercle d’Economia de la Safor), Ramón Soler i els representants de Saforíssims, Societat Literària i de l’Associació d’Estudis Fallers de València.

Seien en llocs destacats els representants de les dues Institucions de les festes Locals gandianes. Telmo Gadea, president de la Federació de Falles-Junta Local Fallera de Gandia, qui a anava acompanyat per les falleres majors de Gandia de l’any 2023: Marta Millet Moreno i Maria de Sanfélix Colomina, i Emili Ripoll, president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, qui estava acompanyat per la Padrina de la Setmana Santa i Cambrera del Crist ressuscitat de l’any 2023, Eva Pellicer i pel secretari general, Rubén Ferrer.

El vicepresident de l’Àrea de Cultura, Pasqual Molina, fou el presentador i conductor de l’acte de lliurament. Donà la benvinguda, recordà el perquè de la creació del Premi de Foment d’AIC a la Trajectòria Cultural i els noms de les persones i de les entitats guanyadores en les cinc primeres edicions, i cedí la paraula al secretari general de Foment, Joaquin Barber Deusa, perquè llegira l’acta de la reunió extraordinària de la junta directiva en la qual es va decidir qui seria la persona guanyadora de la sisena edició del premi: Antoni Durà Melis. Després, demanà la presència del president de Foment d’AIC perquè fera el lliurament del premi.

El president de la Societat de Foment d’AIC, Joaquin Barber Peiró, va enumerar, primer, les credencials curriculars d’Antoni Durà: Llicenciat en belles arts per la Facultat de Sant Carles de València; catedràtic de dibuix de batxillerat (1981), director de la Universitat Popular de Gandia entre els anys 1984 i 1987, director de l’Institut Municipal d’Activitats Culturals (l’IMAC) de Gandia de l’any 2000 al 2003, assessor cultural de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2003 al 2007 i director del Gabinet de Polítiques Culturals de l’Ajuntament de Gandia de l’any 2007 al 2011. Respecte a la vessant artística, Barber afegí que l’obra d’Antoni Durà no es centrava, exclusivament, com a pintor, perquè des que l’any 1973 va realitzar la seua primera exposició individual, precisament a la sala d’exposicions de Foment AIC de Gandia, eren diverses les facetes del seu nivell creatiu, treballant, a més a més, en el camp del disseny gràfic i la creació d’espais escènics. Després es va congratular que el guanyador d’esta sisena edició del Premi a la Trajectòria Cultural racaiguera en una persona de la casa: «Toni Durà és un dels nostres», va dir. Recordà son pare, Salvador Durà Alonso, que fou president de Foment d’AIC en dues ocasions. La primera fou l’any 1961 i la segona començà el 1971, durant la qual li tocà l’honor i la responsabilitat d’organitzar les noces d’or de l’entitat que, aleshores, va constituir una important efemèride ciutadana, com de segur, va dir, serà la celebració del centenari, el 4 d’abril de 2023, per a la qual fa dos anys que estem treballant. També digué, amb orgull, que el seu germà, Rafael Durà Melis, és l’actual vicepresident de l’Àrea Social.

Al bell mig de l’escenari, sota el gran escut Gandia, Antoni Durà va rebre de mans del president Barber l’estatueta que simbolitza el premi, una al·legoria de les belles arts dissenyada per Arturo Fenollera del departament artístic de Bronces Jordà qui és l’empresa que la fa.

Toni Durà, després de les paraules d’agraïment, feu un discurs de tarannà molt reivindicatiu sobre la cultura a la nostra ciutat. Tingué paraules afectuoses cap a Pepa Frau, qui fou la persona que el va introduir en el món de la política local, i va dir: «Agraïsc que em donara l’oportunitat de treballar per la cultura en un moment històric irrepetible: en els primers anys de la transició. Quasi tot estava per fer i em va tocar a mi la responsabilitat de posar-nos al dia». Contà que tingué llibertat creadora i que comptà amb el suport de tots els alcaldes amb els quals va treballar i amb l’ajuda de tot el personal tècnic, administratiu i treballador del Departament de Cultura, als qui considerava dotats d’una qualitat humana, professional i vocacional immillorable.[...] «La cultura és un motor econòmic imprescindible per a salvar la vida de les ciutats».[…] Davant de les properes eleccions municipals, «espere que els polítics contemplen la cultura com una necessitat més, igual que les altres i manifesten el seu compromís sense eufemismes: la cultura es necessària»,[...] «Estic convençut que la gestió cultural passa per la creació d’una fundació autònoma de cultura amb representació política i persones del món cultural de reconegut prestigi. Es l’única manera que conec perquè la cultura estiga garantida i per damunt dels vaivens polítics».

L’Alcalde de Gandia feu el discurs de clausura de l’acte: «El nostre benvolgut pintor i artista Toni Durà és d’eixes persones que, des de sempre, ha posat el seu talent, la seua vàlua professional i personal, i la seua dilatada experiència, al servei de la ciutadania, al servei de la cultura i al servei de la seua ciutat».[...] «Toni Durà encarna el caràcter d’esta ciutat forta, ambiciosa, sempre en millora permanent i amb un incansable propòsit de capitalitat i lideratge. Amb cada línia, amb cada traç, amb cada pinzellada, s’ha refermat com un artista indiscutible. [...] Toni Durà ha expandit el seu talent amb generositat i ha transmés els seus valors i inquietuds com artista a multitud de generacions de xiquets i xiquetes en tots estos anys de trajectòria professional».

L’alcalde Prieto acabà amb unes paraules dirigides a la institució de Foment d’AIC de Gandia, de la qual va dir que feia sentir orgull de ciutat i que no debades se la coneix com «El cor de la ciutat».