Con 30 años cumplidos, disfruta como nunca de su gran pasión, el fútbol, que combina con ser profesor en el Colegio Los Naranjos y entrenador personal. Es Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Nutrición Deportiva y Profesorado de Secundaria.

La trayectoria de Mauro empieza en la base del Real de Gandia CF y sigue en Bellreguard (infantil autonómico), Levante (juvenil nacional), amateur CF Gandia, CF Gandia 2ªB, Ilicitano, Eldense, Alzira, Silla, Atzeneta, Alzira y retorno al CF Gandia.

¿Qué valoración hace de lo que va de curso 2022-2023?

La pretemporada fue un poco extraña, con un gran número de lesiones y un equipo prácticamente nuevo. Creo que nos costó un poco conocernos y que todos los compañeros entendieran los conceptos del míster. Ahora somos un bloque muy fuerte, con objetivos e ideas claras, pero siendo conscientes de que nos queda mucho que mejorar para seguir creciendo.

¿Qué objetivo tiene el equipo?

No me gusta hablar de objetivos a largo plazo. En marzo veremos dónde estamos y a qué podemos aspirar. Somos una mezcla de jugadores con experiencia en la categoría y de jóvenes con mucho talento y ganas, pero a todos nos une la ambición por ganar. Entrenamos y jugamos para ganar y mejorar cada semana.

¿Qué ambiente se respira dentro del vestuario?

Creo que estamos generando un buen clima para ser esa familia que tan importante es para un equipo. Somos amigos dentro y fuera del campo y eso siempre es un plus y a la larga solo puede hacerte crecer. Sobre el cuerpo técnico puedo decir que son unos locos del fútbol. Es una barbaridad como trabajan día a día para tenerlo todo controlado.

¿Cómo ve la estructura del club?

La directiva está haciendo una labor muy buena. Solo hay que ver cómo está la situación desde su llegada. Han tenido que lidiar con varios problemas que se están solucionando y creo que esto les ayudará a mejorar.

¿Y la afición?

Lo de la pasada temporada fue espectacular, sobre todo la promoción de ascenso, que nunca olvidaré. Ahora me pongo muy contento cuando jugamos en casa y veo que cada día viene más gente, sobre todo me emociona ver a tantos niños y jóvenes que vienen a animarnos.

¿Qué opinión le merece el grupo de 3ªRFEF??

Es una liga muy competitiva, con grandes equipos y proyectos como los del Orihuela, Atzeneta, Torrellano, Torrent, Roda... También es una liga plagada de filiales de gente joven con un talento descomunal. Sin duda, una de las ligas más fuertes que recuerdo. A la vista está lo que cuesta ganar y lo igualada que está la tabla.

¿Como se siente usted a nivel personal en el club de su ciudad?

Yo he tenido una carrera muy bonita y he podido disfrutar de grandes clubes de toda la Comunitat Valenciana, pero como el Gandia no hay ninguno. No puedo ser más feliz de representar a mi ciudad y encima este año como capitán. Para mi es un orgullo.

¿Qué metas se marca como futbolista?

Las mismas que a nivel colectivo:llevar al CFGandia a lo más alto. Soy muy competitivo, entreno a tope y mi ambición es mejorar cada día y, si puedo, ayudar al equipo con mis goles.

Su padre fue un gran futbolista... ¿le da algún consejo?.

Siempre ha sido un apoyo para mi, aconsejándome y apretándome las tuercas cuando era necesario. En casa he mamado el fútbol desde que nací. Ojalá lograra parecerme un poco más a él. Siempre se habla de mi padre, pero me gustaría recalcar la importancia de mi madre en mi carrera. Siempre en las buenas y en las malas, con todo preparado siempre, sufriendo como nadie en cada partido y sintiendo cada gol como si fuera suyo.