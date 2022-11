Barx ha sido uno de los siete últimos municipios a los que la Generalitat, a través de la Agència Valenciana Antidespoblament (AVANT), ha adjudicado la instalación de un cajero automático para la realización de trámites bancarios. Se trata de una última remesa de siete municipios en los que solo ha entrado esta localidad de la comarca de la Safor gracias a que algunas de las que, en principio, se iban a beneficiar, pero que finalmente han renunciado.

De este modo, solo tres municipios de la comarca se quedan sin ningún tipo de recurso en el que llevar a cabo trámites bancarios. Se trata de Alfauir, Almiserà y Castellonet de la Conquesta. De estos, solo el primer pueblo disponía hasta hace más o menos un mes y medio de un servicio que ofrecía la Sección de Crédito de la cooperativa agrícola Virgen el Rosario , que, como ha explicado a Levante-EMV el alcalde, Marcos García, ha dejado de ofrecer este recurso bancario.

La opción que le queda ahora al vecindario es la de desplazarse hasta la vecina localidad de Ròtova, cuyo casco urbano está pegado al de Alfauir, donde además de un cajero durante las 24 horas y 365 días, hay una pequeña oficina física en la que se da servicio dos mañanas a la semana y atiende a los vecinos y las vecinas de la misma localidad además de los de las que están más próximas.

En el caso de Castellonet de la Conquesta y Almiserà no tienen ni cajero automático ni ningún tipo de servicio bancaria. En estas localidades nunca han contado con servicio bancario. El concejal de Almiserà, Pau Canet, ha explicado cuando AVANT anunció su intención de instalar cajeros automáticos en los municipios en riesgo de despoblación "nosotros nos interesamos pero nos dijeron que en esa convocatoria no podía ser porque era para localidades que anteriormente habían tenido oficinas bancarias y hayan cerrado". Y, en ese sentido, la localidad no cumplía con los requisitos. Según Canet, desde el organismo que preside Jeanette Segarra, "nos dijeron que más adelante se estudiaría la posibilidad de instalar cajeros en localidades donde nunca ha habido".

Con la remesa aprobada ahora, en la que está incluida la localidad de Barx, la agencia AVANT culmina el programa que beneficia a más de 65.000 personas. Además de este último municipio, otros cinco pueblos de la comarca también cuenta ya con cajero automático gracias a esta iniciativa. Son Benirredrà, Palmera, Llocnou de Sant Jeroni, el Real de Gandia y Almoines. En este última localidad, su alcalde, Joan Cardona, ha explicado que el aparato se instaló este mismo año, concretamente en febrero.

Para la instalación de los cajeros es necesaria la implicación también de los ayuntamientos, ya que una de las condiciones principales para que se adjudique una de las máquinas es que se instale en dependencias municipales. La mayoría de los municipios, de hecho, lo han colocado en el propio edificio consistorial.