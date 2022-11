Carles Dénia Moreno (Gandia, 1970) ha guanyat amb "Oda apatxe a València" el Premi Miquel Martí i Pol del XV certamen Terra i Cultura, convocat pel Celler Vall Llach i impulsat per Lluís Llach, que premia la millor cançó amb música original basada en un poema en llengua catalana. La lletra, del valencià Ramon Ramon, és un cant esquinçador, cru i descarnat a la ciutat de València, integrat en el "poemari Cor desmoblat" (Editorial Denes, 2004).

"Ser en rambla d’asfalt i urbanitzada, corbs arrreu esperant carronya meua, gossos ser molt millors que ànima apatxe i embrutar mocassins de merda cara". Així comença el poema de Ramon Ramon i que Carles Dénia ha inclòs en el seu nou disc "Mussol", que es pot escoltar en totes les plataformes i que pròximament eixirà en format físic.

La cançó, com el poema, juga amb el llenguatge parlat com un apatxe en un spaghetti western, amb patrons rítmics tradicionals a mode de cant tribal que desemboquen finalment en harmonies psicodèliques.

Dénia toca tots els instruments en esta cançó, des de la guitarra, els panderos quadrats o el guitarró fins al baix i la guitarra eléctrica.

El jurat del certamen, format per Lluís Llach, l'actriu i rapsoda Sílvia Bel, el poeta i rapsoda Eduard Escoffet, el sommelier de Can Roca, Josep Roca, i el director editorial del grup editorial Enderrock, Lluís Gendrau, ha valorat l’obra de Carles Dénia d’entre centenars de cançons que optaven al premi. La finalista ha estat Anna Andreu, i també van passar a la final els cantants Dani López, Arnau Obiols i Cris Juanico.

"Mussol", del qual s’han editat fins ara sis cançons en les plataformes digitals amb lletra de poetes contemporanis, és un disc nascut de l’aïllament a causa del tancament per la pandèmia de la Covid-19, però que la reactivació posterior de l’agenda de concerts i altres compromisos i col·laboracions han obligat a ajornar.

Està previst que el disc aparega en format físic a principis de 2023.