El Museu Etnològic de Ador se ha convertido en el único espacio de la comarca de la Safor, donde escolares, curiosos y turistas pueden conocer las herramientas que, tradicionalmente, han utilizado los valencianos y las valencianas tanto para los quehaceres del hogar como en el campo. Abierto hace aproximadamente una década, cuenta con una colección de entre 600 y 700 piezas que muestran, la mayoría cedidas por vecinos del municipio. Una gran parte de ellas provienen de la colección personal de Frederic Artés, un vecino de Llocnou de Sant Jeroni que ha dedicado su vida a buscar todo tipo de elementos tradicionales.

Ahora, con su ayuda, el espacio ha ampliado la colección, sumando unas 25 piezas que él mismo ha cedido, como explicaba a Levante-EMV. Además, también gracias a su trabajo y al de otros colaboradores como Pere Ciscar, de asociaciones como Riuraus al Vernissa o Illeta de Projectes han restaurado algunas piezas de las que ya se encontraban en el museo pera mejorar su aspecto y evitar que se deterioren más. También se ha llevado a cabo una pequeña reforma en el edificio, se han reagrupado instrumentos y se ha aprovechado para cambiar la cartelería interior del museo.

Según explica el propio Artés, se han recuperado una serie de elementos de cuero que se estaban pelando y algunos de madera que padecían de carcoma. Para realizar este trabajo, Frederic Artés y Pere Ciscar montaron el taller en el propio museo, donde llevaron a cabo la restauración de las piezas para no tener que sacarlas.

Tras esta labor, el ayuntamiento organizó una jornada de puertas abiertas al museo a la que acudieron varias decenas de vecinos y vecinas, que escucharon las explicaciones de los expertos sobre los elementos etnológicos que se pueden encontrar en el museo de Ador.

Artes, en conversación con Levante-EMV cuenta que lleva desde los 18 años coleccionando piezas, que, en algunos casos, son del siglo XIX. Ahora que está jubilado de su trabajo en una conocida empresa de la comarca, dedica gran parte de su tiempo a lo que dice es su "hobbie". "Ahora estoy más dedicado de lleno a esto porque no me gustaría que hubiera utensilios que se quedaran en las cambras, mi intención es que la gente lo pueda disfrutar", indicaba.

Dice que el 70% de la exposición permanente del museo de Ador pertenecen a su colección personal y las tiene cedidas al ayuntamiento para que las muestre en ese espacio cultural. Pero no solo tiene piezas en Ador, ya que también ha cedido algunas al Museu Valencià d'Etnologia, perteneciente a la Diputación de València, y que es el principal referente de esta temática en la Comunitat Valenciana.

Frederic Artés explica que las más de 2.600 piezas que tiene en su casa tiene intención de ir restaurándolas poco a poco, algo que hace él mismo porque "he ido aprendiendo con el paso de los años".

Este vecino de Llocnou explica que la afición le viene de joven porque "en mi casa eran agricultores y siempre he me ha gustado" y reconoce que lo que él tiene es "un mundo enetero" del que está enamorado. "Yo lo que quiero es poder sacarle partido a cada pieza en el sentido de que se conozca al máximo de ella. No me sirve con sacarlas y enseñarlas, se trata de conocer el porqué de cada elemento", indicaba. Y concluye apuntando que "lo que quiero es que la sociedad sepa de dónde venimos, lo que se hacía antes y cómo".