El Gobierno central está nervioso. Así lo demuestran los últimos presupuestos del Estado, en los que se contempla el mayor gasto público de la historia de España.

Una subida de impuestos sin precedentes para pagar pensiones, subvenciones, subidas de sueldo a funcionarios, etc. Y lo más llamativo, subidas de sueldos a los políticos. Ahora que se acercan elecciones el Gobierno Social-comunista vuelve a las antiguas políticas de engrasar a la sociedad, esta vez ya sin rubor ninguno.

Quiero recordar una vez más las palabras de Margaret Thatcher: «No olvidemos nunca esta verdad fundamental: El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese alguien eres tú. No hay dinero público, sólo hay dinero de los contribuyentes».

Estos presupuestos penalizan el capital y la creación de empleo. Pan para hoy y mucha hambre para las generaciones venideras.

En Gandia se subieron los impuestos y lejos de bajarlos lo que se ha hecho es alargar el plazo de devolución de la deuda nada más y nada menos que hasta 2050.

Un ejemplo, en Gandia las familias numerosas para tener el beneficio fiscal en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el valor catastral de la vivienda, no puede superar los 49.500 euros, uno de los más bajos de la Comunitat Valenciana. Valencia capital 88.266 euros. Mucho más acorde al tipo de vivienda de una familia numerosa.

Esto parece que va a cambiar y estas bonificaciones se realizarán en función de la renta. Ya se nota el efecto Moragues, pues esta propuesta estaba encima de la mesa del Gobierno local desde el principio de la legislatura, pero se ha producido cuando Víctor Soler ha dejado de ser el candidato del PP a la alcaldía de Gandia. ¿Por qué será?

Que Gandia se pueda permitir el tener uno de los políticos mejor pagados de España en función de su trabajo-sueldo es responsabilidad del pleno que voto a favor unánimemente. Esto no es progresismo y tampoco de izquierdas.

Espero con sinceridad que aprendamos a votar la próxima vez y desterremos para siempre las políticas inveteradas que solo tienen éxito cuando el pueblo no tiene la información que se merece.

Hacía mucho tiempo que en el Partido Popular no se hacían las cosas bien, de acuerdo a sus estatutos. Pero ahora sí, designación de un candidato en tiempo y forma, evitando la ruptura al informar también en tiempo y forma al antiguo aspirante. Sé de lo que hablo. Bravo por el PP de Gandia.

Víctor Soler, hombre de partido, hará todo lo que pueda para que el PP gane y gobierne las próximas elecciones.

Por mucho que se diga que son parecidas las formas de gobernar en lo económico de la derecha y de la izquierda, no es cierto.

Conservador en lo económico y progresista en lo social. Esta debería ser la formula a aplicar en Gandia. Ahora bien, hay que ver qué es lo que se entiende por conservador y por progresista. Ahí está la diferencia entre el PP y el PSOE.

Progresismo no es alargar la devolución de la deuda hasta 2050, o que las familias numerosas de Gandia sean de las que menos ayudas tengan o que se promocione la pedofilia desde el Gobierno central: «los niños pueden tener relaciones sexuales con quien quieran» o «los niños no son de los padres» o «el dinero público no es de nadie», o indultar a corruptos condenados, o decir que «estos presupuestos se parecen a los pactos de la Moncloa». Qué más quisiera Pedro Sánchez que parecerse a Adolfo Suárez, que nunca se bajó los pantalones ante nada, marchándose antes que tener que hacerlo. Las piernas le tiemblan a Sánchez, rehén de sus socios.

Dice una ministra del PSOE: «no es lo mismo el corrupto que se lleva el dinero a su bolsillo de aquel que no se lo lleva a su bolsillo», es decir, si no es tu bolsillo es progresismo. Y que esto lo diga el gobierno es para ponerse a pensar.

Así que ahora que el PP se presenta en Gandia con un partido unido, fruto de la responsabilidad y, por qué no decirlo, de la generosidad de Víctor Soler y contando con un candidato de gran experiencia en la gestión como es Juan Carlos Moragues, las próximas elecciones se presentan muy inciertas y reñidas. Tengamos una campaña de respeto y de poner en el tablero las diferencias entre cómo se entiende el progresismo social y el conservadurismo económico entre el PP y el PSOE. Vox, Compromís (con sus coaliciones del momento) con una credibilidad cada día más por los suelos, y Els Verds, con su coherencia característica, son las otras alternativas.

Como decía Platón: «Democracia es el gobierno de la multitud». Que nadie se quede en casa las próximas elecciones. Nos jugamos nuestro futuro y el saber que se puede progresar: retrocediendo o avanzando depende de quién gobierne.