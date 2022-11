El brutal incremento de contagios truncó los planes de volver a reunirse en torno a una mesa con sus compañeros y compañeras de trabajo el año pasado en unas cenas o comidas de empresa de Navidad que, en muchos casos, se anularon cuando ya llevaban tiempo reservadas. Había ganas porque ya el anterior, el 2020, el mismo motivo, la pandemia de la covid, impidió este tipo de celebraciones, pero la situación recomendaba ser prudente.

Dos años después y con la situación pandémica ya mucho más controlada, solo quedan unas pocas semanas para que regresen esos encuentros. El Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, conocedor de que ya se están preparando esas reuniones, en las que, fruto de la desinhibición se suele consumir alcohol, ha puesto en marcha una curiosa iniciativa que tiene como doble objetivo velar por la seguridad de sus vecinos y sus vecinas y evitar que haya que coger el coche para trasladarse a otras ciudades a cenar y después salir de fiesta y, además, fomentar que se celebren en los negocios locales.

Así, durante todos los fines de semana del próximo mes de diciembre, el ayuntamiento instalará una carpa en el cruce entre el paseo Colon y el camino de Gandia, al sudeste del casco urbano, que acogerá, cada viernes y sábado, conciertos, fiestas con DJ y otros espectáculos que arrancarán en las horas en que finalicen las comidas o cenas de empresa. Los dos negocios que participan en esta iniciativa son el restaurante La Cosa Nostra del pueblo y La Mordidita, un local de restauración y ocio de la playa. Ambos serán los encargados de organizar la programación y asumir la contratación de los artistas que actúen cada fin de semana, mientras que el consistorio pagará la carpa. Se trata de una colaboración público privada dirigida a dinamizar la hostelería pero también a evitar situaciones indeseadas y peligrosas a las puertas de unas fechas tan señaladas.

Además, se ha elegido una ubicación en la que, si bien hay algunos edificios próximos, es fácil minimizar la molestia, ya que desde allí se extiende una amplia zona rural sin viviendas hacia la que se pueden dirigir los altavoces, cuyo impacto también se verá reducido por la propia carpa.

También en Nochebuena

La iniciativa, que lleva por nombre "Queda't a Tavernes" es la primera vez que se lleva a cabo y contará con actuaciones de grupos de música, discjockeys, música remember o electrónica, entre otras actividades, aunque la programación aún no se ha concretado. Se desarrollará los fines de semana del 9 y 10, 16 y 17 y 23 y 24 de diciembre. Para acceder no será necesario abonar ninguna entrada, por lo que estará abierta a cualquier vecino y vecina que tenga ganas de disfrutar de una fiesta previa a las fechas navideñas haya acudido a un evento de empresa o no.

Además, el ayuntamiento, con la puesta en marcha de esta actividad, también contribuye a fomentar otra tradición muy arraigada en la localidad. El hecho de que la carpa tenga actividad el 24 de diciembre, Nochebuena, no es casualidad, ya que en Tavernes es típico que, tras las cenas familiares, personas de todas las edades salgan a la calle para juntarse con sus grupos de amigos y felicitarse las fiestas, normalmente en locales de ocio, hasta altas horas de la madrugada. Este año, por tanto, se aprovechará el funcionamiento de la carpa para este tipo de encuentros.

Con esta programación, Tavernes tendrá un mes de diciembre de lo más festivo, ya que esta iniciativa empalmará con el Festivern, que también regresa a la localidad tras dos año y que está previsto para la semana siguiente, es decir la del fin de semana del 30 de diciembre al 1 de enero. Para esos días se espera el desembarco de miles de personas que acamparán en la zona habitual.